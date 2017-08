Liroy na Przystanku Woodstock 2017: Odskocznia od Sejmu

Gościem specjalnym Michała Urbaniaka i jego międzynarodowego projektu Urbanator był Liroy, niegdyś pionier hip hopu w Polsku, a obecnie poseł na Sejm.

Liroy na Przystanku Woodstock 2017 /fot. Dominika Rutkowska /WOŚP

- Cały czas gdzieś tam gram (...). Ale i tak udaje mi się powoli pracować nad płytą w tę przerwę wakacyjną - opowiada Interii Liroy.



Reklama

- Zawsze świetnie się czuję, gdy tu przyjeżdżam - dodał raper, który w 2012 r. był na Przystanku Woodstock gościem grupy Hope.

Tym razem Liroy wsparł jazzowego skrzypka i saksofonistę Michała Urbaniaka w jego projekcie Urbanator. Okazało się, że ostatni raz na scenie spotkali się w 1995 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przystanek Woodstock 2017: Piotr 'Liroy' Marzec INTERIA.PL

- Dla mnie to jest super odskocznia od tego co robię w parlamencie na co dzień. Ostatnio oprócz tekstów piszę też interpelację i ustawy - zaznaczył Liroy, który od października 2015 r. zasiada w Sejmie.

Raper zdradził nam, że na Woodstocku zostaje na piątkowy (4 sierpnia) koncert House of Pain, a później wybiera się na... wieczór kawalerski.

Anna Zając, Marcin Rapacz, Kostrzyn nad Odrą