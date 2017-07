Katarzyna Grochola nie wystąpi na Przystanku Woodstock 2017

"Z przyczyn osobistych" nie odbędzie się spotkanie w Akademii Sztuk Przepięknych z pisarką Katarzyną Grocholą.

Katarzyna Grochola nie pojawi się na Przystanku Woodstock 2017 /AKPA

Katarzyna Grochola to dziennikarka i pisarka. Na swoim koncie ma takie powieści jak: "Nigdy w życiu", "Ja wam pokażę, "Trzepot skrzydeł", "Zielone drzwi", "Przeznaczeni". Współpracowała również z pismami "Jestem" i "Poradnik domowy".

Reklama

Spotkanie z pisarką zaplanowano na pierwszy dzień Przystanku Woodstock - czwartek (3 sierpnia) o godz. 13:30 w Dużym Namiocie Akademii Sztuk Przepięknych.

Na niewiele ponad tydzień przed rozpoczęciem imprezy poinformowano, że do spotkania nie dojdzie.

To oznacza, że 3 sierpnia w ASP z woodstockowiczami spotkają się o. Paweł Gużyński (godz. 10) i gen. Mirosław Różański (godz. 11:30). Wśród tegorocznych gości ASP są również Robert Biedroń, Maciej Orłoś, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Jarosław Gwizdak (4 sierpnia), oraz Przemysław Kossakowski, Bartłomiej Topa i Łukasz Kościuczuk (5 sierpnia).

Przygotowania przed 23. Przystankiem Woodstock 1 4 W Kostrzynie nad Odrą pojawili się pierwsi woodstockowicze. 23. Przystanek Woodstock oficjalnie rozpocznie się 3 sierpnia. Autor zdjęcia: Lech Muszyński Źródło: PAP 4

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Wystąpią m.in. Archive, Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Qemists, Nothing But Thieves, Michał Urbaniak & Urbanator, Slaves, Prong, Wilki, The Bloody Beetroots, Łąki Łan, Tabu, Blues Pills, Dub Inc., Mando Diao, Frank Turner & The Sleeping Souls, House Of Pain, Mesajah, LemON, Zdrowa Woda, Roan, Pawbeats Orchestra, EABS, Wojciech Mazolewski Quintet, New Model Army oraz Romantycy Lekkich Obyczajów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak: Przystanek Woodstock można tylko próbować odwołać INTERIA.PL

Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.



Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.