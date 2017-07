Katarzyna Grochola i Tomek Michniewicz na Przystanku Woodstock 2017

Katarzyna Grochola oraz Tomek Michniewicz to nowi goście zaproszeni przez organizatorów Przystanku Woodstock. Pisarka pojawi się w Akademii Sztuk Przepięknych, a podróżnik w ASP poprowadzi warsztaty.

Katarzyna Grochola pojawi sie na tegorocznym Przystanku Woodstock /VIPHOTO /East News

Katarzyna Grochola to polska dziennikarka i pisarka. Na swoim koncie ma takie powieści jak: "Nigdy w życiu", "Ja wam pokażę, "Trzepot skrzydeł", "Zielone drzwi", "Przeznaczeni". Współpracowała również z pismami "Jestem" i "Poradnik domowy".

Spotkanie z pisarką odbędzie się w czwartek (3 sierpnia) o godz. 13:30 w Dużym Namiocie Akademii Sztuk Przepięknych.

Tomek Michniewicz to dziennikarz, reportażysta, fotograf, organizator wypraw i ekspedycji. Autor czterech bestsellerowych, nagradzanych reportaży książkowych. Twórca programu “Inny świat" w telewizji TTV, audycji “W drogę" (a wcześniej “Reszty świata" w Jedynce i “Trójka Przekracza Granice" w Trójce) i założyciel projektu Manufaktura Podróży. Laureat czterech statuetek na festiwalu sztuki mediów i podróży Mediatravel, nominowany do Kolosów i nagrody National Geographic “Traveler".

W Akademii Sztuk Przepięknych poprowadzi cykl warsztatów.

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Wystąpią m.in. Archive, Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Qemists, Nothing But Thieves, Michał Urbaniak & Urbanator, Slaves, Prong, Wilki, The Bloody Beetroots, Łąki Łan, Tabu, Blues Pills, Dub Inc., Mando Diao, Clock Machine, Frank Turner & The Sleeping Souls, Annisokay, Molotov Jukebox, House Of Pain, Speaker First, RSC, Mesajah, LemON, Zdrowa Woda, Roan, Counterfeit, Pawbeats Orchestra, Skicki-Skuik, EABS, Wojciech Mazolewski Quintet, New Model Army oraz Romantycy Lekkich Obyczajów.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Z Woodstockowiczami spotkają się m.in. Robert Biedroń, Maciej Orłoś, Gen. Mirosław Różański, Przemysław Kossakowski, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Jarosław Gwizdak, o. Paweł Gużyński, Bartłomiej Topa, Łukasz Kościuczuk oraz Katarzyna Grochola. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.