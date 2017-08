Gwiazdy Przystanku Woodstock 2017: Dziękujemy!

Zobaczcie, jak gwiazdy tegorocznej edycji Przystanku Woodstock podsumowały w mediach społecznościowych swoją obecność na festiwalu.

Widok z Dużej Sceny Przystanku Woodstock podczas koncertu grupy Hey /fot. Szymon Aksienionek /WOŚP

W dniach 3-5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą trwa 23. edycja Przystanku Woodstock. Do Kostrzyna nad Odrą przyjechali m.in. The Dead Daisies, Archive, House Of Pain, Trivium, Amon Amarth, New Model Army i Mando Diao. Polskę reprezentują m.in. Hey, Wilki, Łąki Łan, Domowe Melodie, Oddział Zamknięty, Mesajah, LemON, Tabu i Romantycy Lekkich Obyczajów.

Reklama

"Polsko, brak nam słów. To jedno z najwspanialszych zdarzeń w naszych życiach! Dziękujemy bardzo. Kochamy was!" - napisali muzycy australijsko-amerykańskiej supergrupy The Dead Daisies, która na Woodstocku wystąpiła w specjalnym projekcie z 60-osobową Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej.

Wilki - "Piękni ludzie, piękna energia, muzyka w sercach":

Trivium dziękuje "każdemu z osobna":

Kyle Gass Band i woodstockowe zdjęcie:

Łąki Łan: Pełni wdzięczności i zachwytu, nie oczekując nic więcej od bytu, powiedzieć tylko chcemy... Woodstock!!! DZIĘKUJEMY!!!

Archive na swoim profilu na Facebooku transmitowali dwa utwory:

Amon Amarth: Dziękujemy Woodstock Polska

Hey: Warto żyć! dziękujemy Wam! serca mamy w plasterkach!

Zaglądajcie też na nasze profile w mediach społecznościowych - FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER