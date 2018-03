Ostróda Reggae Festival 2018: Twinkle Brothers & Trebunie Tutki oraz Gutek z solowym projektem

Poznaliśmy kolejnych wykonawców tegorocznego Ostróda Reggae Festival, który odbędzie się w dniach 5-8 lipca.

Dotychczas ogłoszono, że w Ostródzie wystąpią m.in. Gentleman, Macka B, Dub Inc, Jesse Royal, Vavamuffin, Junior Stress, Damian SyjonFam, Mesajah Sidney Polak, Dubska i Tabu.

Do składu Ostróda Reggae Festival dołączają teraz Twinkle Brothers & Trebunie Tutki (zagrają 7 lipca na Red Stage) oraz Gutek (8 lipca, Red Stage).

25 lat temu ukazał się w Polsce pamiętny album "Heigher Hights". Idea połączenia jamajskiej i polskiej kultury zmieniła nasze postrzeganie rodzimej muzyki etnicznej i znacząco przyczyniła się do popularyzacji reggae nad Wisłą. Płyta stała się również światowym fenomenem world music.

Twinkle Brothers powstali w 1962 roku na Jamajce i dziś stanowią kanon roots reggae. Bracia Norman i Ralston Grantowie byli laureatami lokalnych konkursów muzyki pop i mento, a w 1968 roku zdobyli laury najlepszej grupy wokalnej na wyspie. Powtórzyli ten sukces rok później z dodatkową nagrodą dla solisty Normana Granta. Wszyscy na wyspie znali ich jako Twinkle Brothers, choć Norman Grant nagrywał także solo dla wytwórni Beverley’s Leslie Konga.

W 1975 roku doczekali się albumu z prawdziwego zdarzenia: "Rasta Pon Top". W końcu także, konkurencyjne dla słynnej Island Records londyńskie wydawnictwo Virgin Records rozpoczęło edycję ich płyt w Europie i poza nią. Albumy "Love", "Praise Jah", "Countrymen" były bestsellerami reggae. Norman Grant sam zdecydował się spróbować swych sił jako producent i wydawca w Twinkle Music, wydając w Wielkiej Brytanii największy hit Twinkle Brothers "Me No You - You No Me" w 1981 roku. Doczekał się on licencji na winylu w Polsce w 1989 roku.

W styczniu 1982 Twinkle Brothers na płycie "Underground" wyśpiewali utwór "Battlefield", a na okładce widniało hasło "Solidarność". W 1988 roku po raz pierwszy przyjechali do Polski, by wziąć udział w festiwalu Róbrege w Warszawie i potem wielokrotnie powracali. W 1991 roku nagrali w Polsce sesję nagraniową z kapelą góralską Trebunie Tutki wg koncepcji dziennikarza i promotora world music i reggae Włodzimierza Kleszcza. Kilku mixów dokonał słynny producent Adrian Sherwood.

Album "Higher Heights" wydany został w Wlk. Brytanii w 1992 roku, a rok później na kasecie w Polsce przez Kamahuk. Niezwykłe zainteresowanie płytą pozwoliło wydać kolejne owoce współpracy pomiędzy Jamajczykami a góralami: "Comeback Twinkle 2 Trebunia Family", "Our Twinkle Home", "W Sherwood", "Songs of Glory/Pieśni Chwały" oraz wersje dubowe pierwszych wspólnych nagrań.

Trebunie Tutki to muzykująca od pokoleń rodzina z Białego Dunajca, która przeszła ewolucję od kapeli góralskiej po zespół koncertujący na największych festiwalach Muzyki Świata w Europie, a także w Azji i Ameryce Północnej. Umiłowanie tradycji i wierność góralszczyźnie nie ogranicza twórczości zespołu, który współpracował nie tylko z Jamajczykami, ale również z muzykami z Gruzji czy Voo Voo. Tworzą nową muzykę góralską, rozwijając i wzbogacając rdzenną tradycję o nowe melodie, współczesne teksty i awangardowe aranżacje.

Twinkle Brothers wystąpili w Ostródzie w 2005 roku, a projekt "Twinkle Inna Polish Stylee" zaprezentowany zostanie na festiwalu po raz pierwszy. To pochwała radości życia, miłości, prawdy, tradycji i wiary. Ponad uprzedzeniami i podziałami, z optymistycznym przesłaniem gorących rytmów jamajskich i krzepiącej góralskiej nuty.

Gutek gościł na ponad 80 płytach, ale obecnie pracuje nad pierwszą. Debiutuje na niej w potrójnej roli autora, kompozytora i lidera.

Przez wiele lat jego charakterystyczny głos i melodyjny śpiew kojarzył się z Indios Bravos. Dodawał również dodawał smaku hiphopowym hymnom przełomu wieków. "Ja to ja" Paktofoniki, "Rapowe ziarno" Abradaba, czy "To dla moich ludzi" duetu Vienio i Pele to jedynie przykłady. Chociaż Gutek został przypisany do reggae i hip hopu, to na kilkudziesięciu płytach, w których maczał palce, znaleźć można całe spektrum gatunków. Do współpracy zapraszany był m.in. przez Marię Sadowską, Roberta Brylewskiego, Kamila Bednarka, Darka Malejonka, Pidżamę Porno, Strachy Na Lachy, Farben Lehre, Happysad czy nawet metalową grupę Maqama.

Nie odcinając się od swoich korzeni, Gutek próbuje znaleźć własną muzyczną formę. Czasem wywodzi się ona od pulsacji reggae, czasem bazuje na swingu rhythm'n'bluesa. Kompozycje na płytę powstawały na gitarze akustycznej, ale wpływ na ich ostateczny kształt mieli również młodzi i zdolni muzycy zaproszeni przez wokalistę do składu zespołu. Dwaj z nich, bracia Dawid i Tomek Mańkowscy, współtworzyli wcześniej m.in. formacje Druga Strona Lustra i Roots Rockets, natomiast Janek Koźliński, student Akademii Muzycznej w Katowicach, udzielał się wcześniej w grupach Organic Noises, Riffertone czy Improband.

Pierwszy otwarty live session zespołu odbył się w grudniu 2017 roku w Katowicach. Grupa zagrała też wiele koncertów w ramach trwającej tegorocznej trasy Punky Reggae Live.