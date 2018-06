Ostróda Reggae Festival 2018: Nie tylko muzyka

Sprawdźcie, jakie pozamuzyczne atrakcje przygotowali dla uczestników organizatorzy tegorocznej edycji Ostróda Reggae Festival (5-8 lipca).

W Ostródzie wystąpią m.in. Gentleman, Macka B, Dub Inc, Twinkle Brothers & Trebunie Tutki, Jesse Royal, Marla Brown, Vavamuffin, Junior Stress, Damian SyjonFam, Mesajah, Sidney Polak, Dubska, Tabu, Gutek i specjalny projekt Tribute to Alibabki.



Zespół Alibabki ponownie wszedł do studia, by nagrać nową wersję swojej płyty "W rytmach Jamajka Ska”. Nagranie realizowane jest w sali koncertowej im. Henryka Debicha w radiu Łódź. Na zdjęciu: Ewa Belina-Brzozowska, Wanda Narkiewicz-Jodko, Anna Dębicka-Czaplicka, Agata Dowhan, Sylwia Krajewska i Krystyna Grochowska.

ORF to nie tylko koncerty - uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział także w m.in. warsztatach tańca dancehall, dreadowych, bębniarskich i capoeiry oraz strefie gier planszowych.

Warsztaty tańca dancehall poprowadzą DHQ Ula Afro (trzykrotna mistrzyni Polski oraz vice mistrzyni Europy, prężnie działająca w środowisku dancehallowym i twerkowym promując kulturę Jamajki i dancehall) i DHQ Malwa. Te zajęcia odbywać się będą w dniach 6-8 lipca na molo nad Jeziorem Drwęckim (godz. 13:00 - 14:30, wstęp wolny).

