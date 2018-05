Orange Warsaw Festival 2018: ​Nines, O.S.T.R., Sonar i Baranovski w składzie

​Nines, O.S.T.R., Sonar i Baranovski dołączyli do składu tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.

Sonar zagra na Orange Warsaw Festival 2018 /Karolina Zajączkowska /materiały prasowe

Tegoroczna edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 1-2 czerwca. Do składu imprezy dołączyli Nines, O.S.T.R., Sonar i Baranovski.



NINES

Reklama

Wielka Brytania coraz śmielej rozpycha się na scenie hiphopowej. Po ogromnych sukcesach Skepty i Stormzy'ego następny w kolejce jest Nines. 28-letni raper z Londynu dwa lata temu podpisał kontrakt z XL Recordings, stając się naturalnym następcą Dizzy'ego Rascala w katalogu tej szanowanej wytwórni. Gorąco wokół Ninesa zrobiło się w 2015 roku, kiedy ukazał się jego mixtape "one Foot In", a promujący go singel "Can't Blame Me" zyskał w szybkim tempie 10 milionów odtworzeń.

Pełny debiut miał premierę w lutym 2017 roku, już pod marką XL. Album "One Foot Out" dotarł do pierwszej piątki najchętniej kupowanych płyt w Wielkiej Brytanii, co odnotowano jako ogromny sukces całego gatunku. W kwietniu tego roku Nines powrócił z kolejnym wydawnictwem, powtarzając sukces debiutu na listach przebojów. Do Polski Nines przyjedzie po raz pierwszy.

O.S.T.R.

Muzyk, producent, instrumentalista, raper. Jeden z najbardziej pracowitych i utalentowanych artystów w Polsce. Od kilkunastu lat konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku artystycznym. Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął właściwie wszystko. Autor 20 albumów muzycznych. Posiadacz siedmiu platynowych i sześciu złotych płyt, w tym jednej podwójnie i jednej potrójnie platynowej. Jeden z pionierów w wykorzystaniu zespołu instrumentalistów w czasie koncertów hiphopowych w Polsce.

Lubiany i doceniany za granicą, współpracował z muzykami z amerykańskiej, brytyjskiej i holenderskiej sceny hiphopowej. Z Chrisem Van Rootselaar i Jaapem Wiewel współtworzy kolektyw producencki Killing Skills. Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec, pomysłowo wykorzystuje przyswojoną wiedzę klasyczną w kompozycjach opartych na czarnej muzyce miejskiej.

Clip O.S.T.R. Życie po śmierci (Autentycznie)

SONAR

Projekt Łukasza Stachurko (Rysy) i Leny Osińskiej już dwa lata temu namieszał na stołecznej scenie. O wydanym w marcu albumie "Torino" mówi się jeszcze więcej. Niby nie zmieniło się zbyt wiele, ale to tylko pozory, bo dzięki tej płycie możemy poznać nowe oblicze zespołu - bardziej klubowe i taneczne.

Clip SONAR Odkrywam

BARANOVSKI

Od kilku tygodni jego pierwszy singel "Dym" szturmuje stacje radiowe w Polsce. Tym samym artysta na nowo zaczął pisać swoją własną, autorską historię, bo do dziś niektórzy pamiętają go z udziału w jednym z wokalnych talent show i jako muzyka koncertowego składu xxanaxx.