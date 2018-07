Open'er Festival 2018: Migos po raz pierwszy w Polsce. Zobacz zdjęcia i fragment koncertu

Hiphopowy skład Migos zamknął zmagania pierwszego dnia na głównej scenie Open’er Festival. Był to pierwszy koncert gwiazdorskiego tria w naszym kraju.

Migos na Open'er Festival 2018 /Ewelina Wójcik /Show The Show

Migos, czyli Quavo, Offset i Takeoff, wystąpili jako ostatni wykonawcy Orange Main Stage pierwszego dnia tegorocznej edycji Open’er Festivalu. Ich występ poprzedził krótki set współpracującego z nimi DJ Durela.

Reklama

Podczas koncertu tria nie zabrakło ich największych hitów - "T-Shirt", "Stir Fry", "Walk It Talk It" oraz "Bad And Boujee".

Przypomnijmy, że to właśnie dzięki temu numerowi w 2016 roku Migos dotarli na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100 (na szczycie utrzymali się przez trzy tygodnie), a sam numer rozszedł się w nakładzie ponad czterech milionów egzemplarzy.

Zobacz fragment koncertu Migos na Opene'rze:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Migos na Open'er Festival 2018 INTERIA.PL

Na koncercie usłyszeliśmy również numer "Motorsport" nagrany wraz z Nicki Minaj i Cardi B, czyli żoną Offseta. Przypomnijmy, że hiphopowe małżeństwo spodziewa się dziecka.

Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Open'era: