Open’er Festival 2017: Dua Lipa i Rae Sremmurd w składzie

Organizatorzy Open'er Festivalu ogłosili kolejnych czterech wykonawców, którzy w tym roku pojawią się na gdyńskim festiwalu.

Rae Sremmurd to hiphopowy duet, który tworzą Swae Lee i Slim Jxmmi. Grupa zadebiutowała albumem "SremmLife" w 2015 roku. Płyta rozeszła się w Stanach w nakładzie ponad trzech milionów egzemplarzy. Promował ją singel "No Type" (16. miejsce na liście Billboard).

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się następca debiutu, "SremmLife2". Płytę promował m.in. singel "Black Beatles" z gościnnym udziałem Gucci Mane’a. Utwór trafił na pierwszy miejsce listy Billboard, a spora w tym zasługa wykorzystania piosenki jako podkładu w popularnej akcji Manequinn Challenge.

Rae Sremmurd ostatni raz w Polsce wystąpili na początku lutego 2017 roku (odwiedzili Kraków i Warszawę).



Dua Lipa to brytyjska piosenkarka o kosowskich i albańskich korzeniach. Wokalistka z przeszłością modelki uważana jest za jedną z nowych, europejskich gwiazd popu. Tę markę Dua wyrobiła dzięki takim przebojom jak: "Hotter Than Hell" i "Be The One" oraz "Blow Your Mind (Mwah)". Piosenki te zapowiadają debiutancką płytę artystki. Krążek ukaże się 2 czerwca 2017 toku.

Nicolas Jaar to amerykańsko-chilijski producent i DJ. W Gdyni będzie promował album "Sirens" z 2016 roku. "Czuję pokrewieństwo miedzy polityką a muzyką taneczną, która w coraz większym stopniu może stawać się miejscem protestu. Nie mam kontroli nad tym, jak będzie odebrany ten album. To mnie przeraża i jednocześnie nakręca" - opowiadał o płycie Jaar.

"Sirens" znalazł się w zestawieniu najlepszych płyt zeszłego roku serwisu Pitchfork, Consequences of Sound oraz Rough Trade.



Jimmy Eat World to amerykański zespół grający rocka alternatywnego. Utworzony został w 1993 roku. Grupa ma na koncie dziewięć albumów studyjnych. Ostatni z nich "Integrity Blues" wydano w 2016 roku.