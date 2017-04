Open'er Festival 2017: Dziewięciu nowych wykonawców

Charli XCX, O.S.T.R., Kiasmos i Tyler, The Creator to tylko część wykonawców, którzy dołączyli do składu tegorocznego Open’era.

Charli XCX wystąpi w Polsce /Bryan Steffy /Getty Images

Open’er Festival ogłosił dziewiątkę nowych wykonawców, którzy pojawią się na przełomie czerwca i lipca w Gdyni.

Do składu imprezy dołączyli: Charli XCX, O.S.T.R., Kiasmos, JMSN, Kevin Morby, Natalia Przybysz, A_Gim, Sorry Boys oraz Tyler, The Creator.

Przypomnijmy, że gwiazdami tegorocznej edycji są m.in. The Weeknd, Radiohead, The xx i Foo Fighters.

Open’er Festival odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo.