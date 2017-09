​Skrzypce, które grają na smyczku. Tego w "Mam talent" jeszcze nie było!

Poniżej możecie zobaczyć fragment kolejnego odcinka "Mam talent". Pierwsze skrzypce niewątpliwie zagra w nim Oleksander Bozhyk. Ten występ, z udziałem Marcina Prokopa, na długo pozostanie w pamięci jurorów oraz publiczności.

Oleksander Bozhyk /Mirosław Sosnowski /TVN

W sobotę, 9 września, na antenę TVN powrócił "Mam talent". W dziesiątej edycji programu w jury ponownie zasiedli Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Agustin Egurrola. Rolę prowadzących powierzono ponownie Marcinowi Prokopowi i Szymonowi Hołowni.



Jurorzy "Mam talent"

Najbliższy odcinek dziesiątej edycji "Mam talent" obfitował będzie w wiele emocji. Występ Oleksandra Bozhyka, z udziałem Marcina Prokopa, na długo pozostanie w pamięci jurorów oraz publiczności.

Oleksander jest absolwentem szkoły i Akademii Muzycznej we Lwowie. Jako koncertmistrz pracował w wielu orkiestrach. Inspiracją do eksperymentów z niezwykle trudnym do opanowania instrumentem był dla niego holenderski showman Hans Liberg. Ten wybitny uczestnik, który swoim występem porwał publiczność programu, ćwiczy codziennie przez 5-6 godzin. Jego pokazy to prawdziwe muzyczne widowisko.

Kolejny castingowy odcinek "Mam talent" wyemitowany zostanie na antenie TVN w sobotę 23 września o godz. 20.

Zobacz niesamowity pokaz na scenie "Mam Talent":