"Mam talent": Złoty Przycisk dla Mileny Le Minh

16-letnia wokalistka Milena Le Minh awansowała od razu do półfinału „Mam talent” dzięki Złotemu Przyciskowi od Małgorzaty Foremniak.

Milena Le Minh awansowała od razu do półfinału "Mam talent" /fot. Mirosław Sosnowski /TVN

W kolejnym odcinku castingowym jurorzy byli mocno jednomyślni - niemal każdy pokazany uczestnik usłyszał trzy głosy na "tak".

Dariusz Machowski (występujący jako Dziubee Drumer) zaprezentował grę na różnych instrumentach perkusyjnych.

"Darek, jak ty pukasz. Jesteś rytmem, żywiołem, Europejczycy tak nie pukają" - skomentował Agustin Egurrola.

26-letnia Magdalena Przychodzka jest wokalistką folkowego zespołu Drewna, a na scenie wykonała własną piosenkę.

"Po 10 latach tak trudno wokalistkom zaskoczyć jurora, a tobie się udało" - stwierdziła Agnieszka Chylińska. "Dlaczego tak krótko, to było fascynujące" - dopytywał Agustin Egurrola.

Happy Dance to 8-osobowa "taneczna grupa wsparcia" założona przez instruktorkę fitnessu, która zachorowała na nowotwór. Razem z innymi kobietami postanowiły dać innym radość swoim tańcem.

"Od 10 lat próbujemy udowodnić, że jest w Polsce miejsce na poczucie humoru, dzięki wam znowu mamy rację" - cieszyła się Agnieszka Chylińska. "W tańcu najważniejsze jest serce i radość" - dodał taneczny ekspert, Agustin Egurrola.

Nazwany "fantastycznie udającym ofermą" przez Agnieszkę Chylińską iluzjonista Szymon Krzysztoszek nie przekonał tylko Agustina Egurroli, który uznał, że popisy 20-latka to dla niego "za mało".

Wątpliwości nie było przy kolejnym uczestniku, mającym białoruskie korzenie Igorze Chipovskym. 28-letni żongler z Warszawy zaczarował jurorów. "Po prostu odleciałam, przepiękny występ" - chwaliła Małgorzata Foremniak. "To było takie leciutkie, dokładne" - dodał Egurrola. "To było coś pięknego, poezja" - to z kolei Chylińska.

Małżeński duet Sinful Betty’s Band w piątej edycji "Mam talent" występował z hardrockowym zespołem Pentagon. Tym razem zaprezentowali akustyczny blues.

"Dla mnie to esencja tego, co kocham w muzyce. Masz niezwykły głos, charyzmę" - oceniła Agnieszka Chylińska. "Słychać, że to wasze życie, wasza droga" - dodał Egurrola.

Po reklamowej przerwie na scenie zrobiło się gęsto, bo śpiewający ludowy utwór Chór Zespołu Szkół w Michałowicach liczy aż 30 dzieci i nastolatków.

"Pięknie zaśpiewane, wspaniałe to było" - chwaliła Agnieszka Chylińska. "Świeżość, niewinność, taka delikatność, przeurocze" - wyliczała Małgorzata Foremniak.

Dorota Izdebska zaprezentowała pełen ekspresji taniec powietrzny na szarfie.

"Byłaś dzika i nerwowa w tym wszystkim, uwielbiam takie występy" - oceniła Agnieszka Chylińska.

"Nawywijałaś, masz świadomość swego ciała, jestem bardzo zaskoczony" - powiedział o 28-latce z Warszawy Agustin Egurrola.

Trzy razy "tak" otrzymał też Kacper Pałatyński. 15-latek z Łowicza dał pokaz yoyo.

"Niezwykle efektowny występ, poziom absolutnie mistrzowski" - nie mógł się nachwalić Agustin Egurrola. "Masz poczucie humoru" - zauważyła Małgorzata Foremniak.

Milena Le Minh pochodzi z okolic Częstochowy. Oryginalną urodę i nazwisko 16-letnia wokalistka zawdzięcza tacie, który urodził się w Wietnamie. Młoda dziewczyna zaśpiewała utwór "Skinny Love" Bon Iver. Z emocji po występie popłakała się.

"Można cię śmiało wysłać w świat, to był doskonały występ przepięknej dziewczynki" - zachwycała się Agnieszka Chylińska. "Mniej znaczy więcej, było idealnie w punkt" - dodał Agustin Egurrola.

"Jesteś kryształem" - stwierdziła tylko Małgorzata Foremniak i wcisnęła Złoty Przycisk, dając od razu awans Milenie do półfinału "Mam talent". Jurorka wskoczyła na scenę, wyściskała i podniosła nastolatkę, wywołując u niej kolejne fontanny łez.

Piotr Boruta z lalką małpą o imieniu Czocher do programu powrócił po 10 latach - był półfinalistą pierwszej edycji, gdzie obok Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak w jury zasiadał Kuba Wojewódzki.

"Nie widziałem w Polsce tak dobrego brzuchomówcy" - mówił Agustin Egurrola. Zachwytów nie szczędziły też jurorki. Agnieszka Chylińska odmówiła jednak pocałunku Czocherowi. "A mnie możesz ucałować?" - zaproponowała wówczas Małgorzata Foremniak, dając lalce buziaka.

Odcinek zakończyła Katarzyna Gawenda z Brzeska. 18-latka chce połączyć śpiewanie z aktorstwem, a w programie wykonała z przytupem "Filozofię małżeńską" Hanny Banaszak.

"Masz charakter, babo!" - chwaliła Małgorzata Foremniak, a Agustin Egurrola podziękował uczestniczce za "lekcję życia".