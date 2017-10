"Mam talent": Goło i niewesoło

Czwarty odcinek castingowy dziesiątej edycji "Mam talent" obfitował w zachwyty, wzruszenia, ale i zaskoczenia oraz rozczarowania.

W sobotę, 9 września, na antenę TVN powrócił "Mam talent". W dziesiątej edycji programu w jury ponownie zasiedli Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Agustin Egurrola.

Rolę prowadzących powierzono ponownie Marcinowi Prokopowi i Szymonowi Hołowni.

Na początek czwartego odcinka castingowego zobaczyliśmy dziewczęcy zespół taneczny Mega Dance. "To było niezwykle trudne i dopracowane" - chwaliła dziewczyny Małgorzata Foremniak, a komplementów nie szczędził im także Agustin Egurrola. "Dograny każdy szczegół. Patrzy się na to z przyjemnością" - mówił zadowolony juror.

Do dalszego etapu przeszła również grająca na harmonijce ustnej Beata Kossowska i towarzyszący jej na gitarze Eberhard Klunker. Para na koniec swojego występu otrzymała od publiczności owacje na stojąco. "Jesteś po prostu fenomenalna" - chwaliła kobietę Małgorzata Foremniak. "Jesteś dla mnie taką Janis Joplin harmonijki ustnej. Jesteśmy zachwyceni i zaszczyceni" - wtórowała jej Chylińska.

Wiele emocji dostarczył iluzjonista Szymon Filipowicz, który na castingu postanowił rozebrać się do naga. W miejscu narządów płciowych przyczepił sobie tylko kartę do gry, którą w pewnym momencie również odkleił. Mimo starań mężczyzna nie przekonał zażenowanych tym widokiem jurorów i nie awansował do kolejnego etapu.

Jurorów zachwycił za to 22-letni iluzjonista, Maciej Pęda, który w trakcie pokazu niepostrzeżenie zabrał Agustinowi jego zegarek. "Uwielbiam ciebie jako osobę, twoją bajerę" - komplementowała chłopaka Małgorzata Foremniak. "Rozwaliłeś system!" - ocenił z uśmiechem Egurrola już po odzyskaniu swojej zguby.

Duże wrażenie wywarła również 22-letnia akrobatka, Marina Laikina, z Rosji. "Zaczarowałaś mnie, Marina. Możesz być z siebie dumna. Jesteś niezwykła" - skomentowała jej występ Agnieszka Chylińska, a Agustin Egurrola nazwał go "absolutną wirtuozerią".

Trzy głosy na "tak" usłyszał także góralski muzyczny Duet Gajda tworzony przez Małgorzatę i Seweryna pochodzących z Olszanicy. "Cieszę się, że zechcieliście przyjść do naszego programu" - brzmiała opinia Małgorzaty Foremniak. "To było na światowym poziomie" - usłyszeli muzycy od Agnieszki Chylińskiej.

Publiczności zaprezentował się także 9-letni Eryk i jego... kury. Jurorzy miłość chłopca do zwierząt nagrodzili trzema głosami na "tak". "Uważam, że to jest cudowne, co robisz" - chwalił małego uczestnika Egurrola.

Jury zaimponowała swoimi umiejętnościami czteroosobowa gruzińska taneczna grupa Daisi. "Jestem zachwycona waszym udziałem w programie" - podsumowała Małgorzata Foremniak. "Wszystko w punkt. Zmietliście nas z powierzchni ziemi" - dodał Agustin Egurrola.

22-letni Kriss Juggling zaczarował jurorów i publiczność swoim pokazem żonglerki kontaktowej z użyciem kuli. "Program ‘Mam talent’ może szczycić się takimi artystami" - komplementowała chłopaka Agnieszka Chylińska, a Agustin Egurrola dodał, że "to jeden z lepszych występów, jakie widział w programie".

24-letnia Magdalena Anders z Rzeszowa na castingu do "Mam talent" zaśpiewała utwór "Stronger Than Me" z repertuaru Amy Winehouse", za co jurorzy nagrodzili ją oklaskami na stojąco. Małgorzata Foremniak z wrażenia postanowiła wyjść na scenę, uklęknąć i pokłonić się przed uczestniczką. "Powiem to po raz pierwszy w życiu: ‘Ja pie***lę’" - usłyszała publiczność z ust jurorki. "Nie ma słów" - mówiła równie zachwycona Agnieszka Chylińska.

Swoim specyficznym stylem tańca Ilija Zinevich z Kaliningradu zaintrygował jurorów. "Nie wiedziałam, czy jesteś bestią, czy jesteś człowiekiem" - mówiła mu Agnieszka Chylińska. "Świetna prezentacja, przemyślana choreografia" - dodał Agustin Egurrola. Chłopak będzie miał szansę powalczyć o udział w półfinale.

Niemałą furorę na castingu zrobił 29-letni Tomasz Sęk, który zaprezentował się w piosence "Highway to Hell" AC/DC. Uczestnik do łez rozbawił jurorów (Agustin Egurrola nawet poderwał się do tańca), a mimo to usłyszał od nich trzy głosy na "tak".



