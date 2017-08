Skandal w "Mam talent": Mel B zabrała głos

Mel B zabrała głos w sprawie skandalicznego zachowania Simona Cowella w amerykańskim "Mam talent", który żartował z jej nocy poślubnej.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Mel B złożyła pozew rozwodowy. Wokalistka oskarżyła swojego męża o wieloletnią przemoc. W rewanżu Stephen Belafonte zażądał alimentów w wysokości 40 tys. dolarów. W lipcu sąd zgodził się, że na jego żądania, gdyż uznano, że wspomniane pieniądze są mu potrzebne do przeżycia.

O rozpadającym się związku wokalistki i jurorki amerykańskiego "Mam talent" w niewybredny sposób wspomniał w trakcie odcinka ćwierćfinałowego jej kolega ze składu sędziowskiego, Simon Cowell.

Po nieudanym występie magika Demian Aditya, którego sztuczka nie udała się z powodów problemów technicznych, juror porównał całą sytuację na scenie do nocy poślubnej Mel B.

"Wyobrażam sobie, że tak wyglądała noc poślubna Mel B. Wiele oczekiwań, niewiele obietnic i spełnień" - powiedział juror.



Gwiazda na takie słowa zareagowała z furią - wstała, oblała Cowella wodą i wyszła ze studia. Wróciła do niego dopiero, gdy udało się jej ochłonąć.



