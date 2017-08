Skandal w "Mam talent": Mel B wyszła z programu

Do zaskakującej sytuacji doszło w trakcie odcinków na żywo w amerykańskiej edycji "Mam talent". Dotknięta żartem Simona Cowella Mel B, wstała, oblała swojego kolegę wodą i wyszła ze studia.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Mel B złożyła pozew rozwodowy. Wokalistka oskarżyła swojego męża o wieloletnią przemoc.



W odwecie Belafonte zażądał alimentów w wysokości 40 tys. dolarów miesięcznie, a także 300 tys. dolarów w ramach uregulowania zaległych świadczeń.



W połowie lipca sąd zdecydował, że Stephena Belafonte powinien otrzymywać pieniądze od swojej żony, gdyż on i jego prawnik wykazali, że będą mu one potrzebne do przeżycia.



Wokalistka bardzo mocno przeżywa rozwód. Gwiazda postanowiła jednak nie zmieniać swoich planów zawodowych. Mel B zasiadła w jury 12. sezonu amerykańskiego talent-show "Mam talent". W składzie towarzyszyli jej Simon Cowell, Heidi Klum i Howie Mandel.

15 sierpnia w programie rozpoczął się etap występów na żywo, który składa się z dwóch odcinków.

Podczas pierwszej części drugiego ćwierćfinału (22 sierpnia) wystąpił magik Demian Aditya, jednak jego sztuczka ostatecznie nie wyszła tak jak powinna z powodu problemów technicznych.

Sytuację szybko w niewybredny sposób skomentował Simon Cowell. "Wyobrażam sobie, że tak wyglądała noc poślubna Mel B. Wiele oczekiwań, niewiele obietnic i spełnień" - powiedział juror.



Zobacz konflikt Mel B i Simona Cowella (od 4:25):



Wideo