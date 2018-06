Simon Cowell: Zaskakująca propozycja dla uczestnika "Mam talent"

13-letni Jeffrey Li zmiękczył jurorskie serce Simona Cowella, który podczas castingu do amerykańskiego "Mam talent" złożył chłopcu niecodzienną propozycję.

13-letni Jeffrey był zaskoczony obietnicą Simona Cowella /

W Stanach Zjednoczonych trwa kolejna edycja amerykańskiej odsłony "Mam talent", w której występy uczestników oceniają: Heidi Klum, Mel B, Simon Cowell oraz Howie Mandel.

Reklama

Cowell swoją propozycją zaskoczył 13-letniego Jeffreya Li z Toronto, który zjawił się na castingu do programu.

Chłopiec zdradził bowiem, że gdyby wygrał milion dolarów, kupiłby sobie psa. Jest bowiem jedynakiem i, jak wyznał, brakuje mu towarzystwa.

"Jeśli pójdzie ci dobrze, kupię ci psa" - oznajmił Jeffreyowi Simon Cowell.

Chłopiec najprawdopodobniej wkrótce zyska czworonożnego przyjaciela, bo swoim wykonaniem utworu "You Raise Me Up" zachwycił wszystkich czterech jurorów, którzy zaprosili go do kolejnego etapu programu.