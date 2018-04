Przeżyła atak terrorystyczny w Manchesterze. Wystąpiła w "Mam talent"

Hollie Booth to nastolatka, która uniknęła śmierci podczas zeszłorocznego ataku terrorystycznego w Manchesterze podczas koncertu Ariany Grande. Dziewczyna wraz ze swoją grupą taneczną wystąpiła w brytyjskim "Mam talent".

Przypomnijmy, że 22 maja 2017 roku w Manchesterze, zaraz po koncercie Ariany Grande, doszło do ataku terrorystycznego. W jego wyniku zginęły 22 osoby, a ponad 119 zostało rannych.



Jedną z nastolatek, która ucierpiała podczas zamachu, była 13-letnia Hollie Booth. Wybuch doprowadził do złamania jej obu nóg. Młoda Brytyjka przeszła 11 operacji i przez większość czasu porusza się na wózku. W wyniku eksplozji zginęła natomiast jej ciotka.

Booth nie porzuciła jednak swojej pasji, jaką jest taniec. I właśnie z grupą o nazwie Rise pojawił się w programie "Mam talent".

Formacja wykonała swoją choreografię do utworu Ariany Grande "One Last Time" oraz piosenki Little Mix "Salute".

Występ nastolatek został nagrodzony owacjami na stojąco, a jurorki programu - Amanda Holden i Alesha Dixon nie potrafiły ukryć łez.

"To był jeden z moich ulubionych momentów w historii programu. Cały Manchester jest z ciebie dumny, a będzie jeszcze cała Wielka Brytania" - stwierdziła Dixon.

"Ten cały występ był świadectwem twojego talentu i niezwykłej przyjaźni" - mówił natomiast inny juror David Williams.

Dziewczyny za swój występ otrzymały cztery razy TAK i awansowały do następnego etapu.

Występ został udostępniony na oficjalnym kanale brytyjskiego "Mam talent" i został odtworzony ponad 1,6 miliona razy.

Wideo