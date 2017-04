​Niesamowita 10-latka wygrała duńską edycję "Mam talent"

10-letnia Johanne Astrid podbiła serca jurorów i widzów duńskiego "Mam talent". Mała perkusistka została zwyciężczynią trzeciej edycji programu.

10-letnia Johanne zachwyciła w duńskim "Mam talent"

W Danii program "Danmark Har Talent", bazujący na brytyjskim formacie "Britain’s Got Talent" znanym w Polsce jako "Mam talent", doczekał się dotychczas trzech edycji.

Pierwsza z nich została wyemitowana przez tamtejszą telewizję TV2 w 2014 roku, druga zaś na przełomie 2015 i 2016 roku. Wygrywali w nich kolejno beatboxer Thorsen i specjalizujący się w układaniu kostki Rubika Matias.

Trzecia edycja duńskiego "Mam talent" właśnie dobiegła końca i Duńczycy wybrali kolejnego zwycięzcę. Tym razem w talent show triumfowała 10-letnia perkusistka Johanne Astrid.





Johanne w programie zachwyciła jurorów i widzów perkusyjnymi wykonaniami przebojów m. in. Rage Against the Machine i Led Zeppelin. Podczas castingowej prezentacji jurorzy aż zaniemówili, a jeden z nich na koniec uklęknął i ukłonił się dziewczynce.

"Mam nadzieję, że będę mogła grać w wielu miejscach albo w prawdziwym zespole. Naprawdę o tym nie myślałam, ale po prostu wiem, że muszę grać na perkusji, gdy dorosnę" - mówiła Johanne po wygranej w programie.

