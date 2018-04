"Mam talent": Śpiewający ksiądz znów robi furorę!

Pamiętacie hit internetu z 2014 r. z śpiewającym księdzem Rayem Kellym? Teraz duchowny z Irlandii Północnej robi furorę w brytyjskim "Mam talent".

Ksiądz Ray Kelly w brytyjskim "Mam talent" /

Pop Śpiewający ksiądz: To fenomen

Występ księdza Raya Kelly'ego podczas ślubnej ceremonii Leah i Chrisa O'Kane trafił do sieci w kwietniu 2014 r. Od tego czasu wideo zanotowało ponad 60 mln odtworzeń, stając się internetowym viralem.

Reklama

Utalentowany kapłan zaśpiewał młodej parze przebój "Hallelujah" Leonarda Cohena ze zmienionym, "ślubnym" tekstem.

Wzruszana i zaskoczona para nie potrafiła ukryć łez, a uczestnicy zgotowali mu owację.

Na fali popularności "Halelujah" do sieci trafiły też inne ślubne "występy" księdza Raya Kelly'ego. Np. w 2010 r. zaśpiewał "You Raise Me Up" Secret Garden, a kilkanaście dni przed ślubem Leah i Chrisa O'Kane również wykonał "Hallelujah" podczas ceremonii zaślubin Lindy i Donalsa.

Wideo Śpiewający ksiądz Ray Kelly (ślub Chrisa i Leah 5 kwiecień 2014)

Teraz kapłan przypomniał się szerokiej publiczności, pojawiając się na castingu do brytyjskiego "Mam talent".

"Pomyślałem, że może mógłbym być pierwszym śpiewającym księdzem, który wygra brytyjski 'Mam talent'" - odpowiedział Ray Kelly na pytanie jurora Simona Cowella, dlaczego zdecydował się wziąć udział w programie.

64-letni ksiądz zaśpiewał "Everybody Hurts" grupy R.E.M. zachwycając wszystkich jurorów (otrzymał cztery razy "tak"), publiczność w studiu i przed telewizorami.

Wyraźnie wzruszony Cowell zaczął klaskać na stojąco, podrywając z krzeseł pozostałych jurorów i całą widownię.