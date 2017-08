"Mam talent": Niezwykła 9-latka znów zachwyciła

9-letnia Celine Tam, która podczas pierwszego etapu 12. edycji amerykańskiej wersji programu "Mam talent" oczarowała jurorów i publiczność, znowu była na ustach milionów widzów. Wszystko za sprawą jej wykonania piosenki Michaela Boltona.

Celine Tam w trakcie wykonywania piosenki Michaela Boltona /

Przypomnijmy, że pochodząca z Hong Kongu 9-letnia Celine, której rodzina uwielbia Celine Dion (jej siostrze dali imię od nazwiska kanadyjskiej piosenkarki, czyli Dion), zaśpiewała w pierwszym etapie utwór "My Heart Will Go On" z 1997 roku.



9-latka zrobiła piorunujące wrażenie na jurorach, którzy oklaskiwali ją na stojąco. Przy okazji dziewczynka podbiła również sieć. Jej występ z castingu w niecałe dwa miesiące zdobył ponad 27 milionów wyświetleń.



W kolejnym etapie Tam zdecydowała się na drobną zmianę i wykonała utwór Michaela Boltona "To Live Without You". Dziewczynka oczarowała swoim talentem przede wszystkim Laverne Cox, gwiazdę serialu "Orange Is The New Black", która w tym odcinku pełniła rolę gościnnego jurora (wcześniej byli nimi DJ Khaled i Chris Hardwick).

"Chciałabym wziąć cię do domu. Jesteś taka niesamowita i słodka, a twój głos brzmi niesamowicie. Jesteś niezwykle utalentowana" - mówiła Cox, po czym użyła złotego przycisku, dzięki któremu 9-latka automatycznie awansowała do odcinków na żywo.

Talent Celine Tam docenili również internauci. Nagranie z programu w ciągu niecałego tygodnia zobaczono ponad 4,5 miliona razy.

Przypomnijmy, że jurorami 12. edycji amerykańskiego "Mam talent" są Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B i Howie Mandel. Talent show powadzi natomiast Tyra Banks. Zwycięzca programu zdobędzie milion dolarów.