"Mam talent": Nieśmiały 20-latek w ogniu krępujących pytań Heidi Klum

20-letni Joseph O'Brien padł ofiarą bezpośrednich pytań Heidi Klum, która pełni funkcję jurorki w amerykańskiej edycji "Mam talent".

W Stanach Zjednoczonych trwa kolejna edycja amerykańskiej odsłony "Mam talent", w której występy uczestników oceniają: Heidi Klum, Mel B, Simon Cowell oraz Howie Mandel.

Na jednym z castingów do programu pojawił się 20-letni Joseph O'Brien z Columbii w stanie Tennessee.

Kiedy Heidi Klum zapytała nieśmiałego uczestnika, czy przyszedł na przesłuchanie sam, chłopak odpowiedział twierdząco i dodał: "Nie mam dziewczyny. Jestem singlem przez całe swoje życie. Nigdy nie byłem na prawdziwej randce czy coś w tym stylu".

Jego wyznanie zaskoczyło jurorki, a ciekawska Klum postanowiła podpytać go również, czy kiedykolwiek kogoś pocałował. Ten nieco zawstydzony odparł, że coś takie nigdy się nie wydarzyło. "To się wydarzy!" - pocieszała 20-latka Heidi Klum. "Może, kto wie" - odparł z uśmiechem Joseph.



Joseph na castingu zaprezentował swoją wersję przeboju "Hello" Lionela Richie. Jego wykonanie przypadło do gustu jurorom.

Na profilu amerykańskiego "Mam talent" opublikowano zdjęcie chłopaka z z castingu do programu, z podpisem: "Kto chce teraz iść na randkę z Josephem?".





Zobacz występ Josepha O'Briena w amerykańskim "Mam talent":



