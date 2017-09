​Celine Dion chce poznać 9-letnią Celine, która zachwyciła w amerykańskim "Mam talent"

9-letnia Celine, której cała rodzina uwielbia Celine Dion, na castingu do amerykańskiego "Mam talent" zaśpiewała wielki przebój Kanadyjki z filmu "Titanic". Stała się ulubienicą telewidzów, ale odpadła w półfinale. Specjalną wiadomość do dziewczynki wysłała jej kanadyjska idolka.

Celine Dion doceniła talent swojej małej fanki /Ethan Miller / Getty Images

Przebój "My Heart Will Go On" Celine Dion z 1997 roku to wyzwanie dla niejednego artysty. Z zaśpiewaniem utworu z "Titanica" nie miała problemu 9-letnia Celine Tam, która pojawiła się na castingu do amerykańskiego "Mam talent".

Jak nie trudno się domyślić, zarówno rodzice Celine, jak i sama dziewczynka, są ogromnymi fanami kanadyjskiej piosenkarki. Państwo Tam tak bardzo ją cenią, że nie tylko nadali Celine imię na cześć swojej idolki - jej młodszą siostrę nazwali Dion.

9-latka zachwyciła jury "Mam talent", które jej występ oklaskiwało na stojąco. Dziewczynka podbiła również sieć - castingowe nagranie z jej udziałem obejrzano w serwisie Youtubie ponad 35 mln razy.

Mała Celine nie dostała się do finału programu, ale otrzymała za to wyjątkową wiadomość od Celine Dion.

"Gratulacje! Świetnie się spisałaś w 'America's Got Talent'. Jeśli ty i twoja rodzina będziecie kiedykolwiek w Las Vegas, bardzo chciałabym gościć was na moim koncercie!" - napisała kanadyjska gwiazda na Twitterze.

Przypomnijmy, że jurorami 12. edycji amerykańskiego "Mam talent" są Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B i Howie Mandel. Talent show powadzi natomiast Tyra Banks. Zwycięzca programu zdobędzie milion dolarów.