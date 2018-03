81-letnia ​Evelyn Williams w "Mam talent" w Irlandii: Ten występ wyciska łzy

W lutym w Irlandii rozpoczęła się pierwsza edycja tamtejszej wersji programu "Mam talent". Miejsce w półfinale ma już zapewnione 81-letnia Evelyn Williams, która doprowadziła do łez jurorów.

Evelyn Williams doprowadziła wszystkich do łez

W jury pierwszej edycji "Ireland's Got Talent" zasiadają Louis Walsh (menedżer m.in. Boyzone, Westlife, Girls Aloud i Jedward, od lat oceniający uczestników m.in. "X Factor" i "Pop Idol"), amerykańska wokalistka i osobowość telewizyjna Michelle Visage, brytyjska aktorka i prezenterka Denise Van Outen oraz irlandzki komik i stand-uper Jason Byrne.

Jedną z uczestniczek przesłuchań castingowych była 81-letnia Evelyn Williams z Tallaght. Starsza pani stanęła przed publicznością i zaśpiewała utwór "Send In The Clowns".

To utwór z musicalu "A Little Night Music", który później wykonywały m.in. Barbra Streisand, Judy Collins, Frank Sinatra, Shirley Bassey.



Uczestniczka swoim występem wycisnęła łzy wśród jurorów, prowadzącej i fanów na widowni. Wszyscy wstali ze swoich miejsc, a Michelle Visage zdecydowała się wcisnąć Złoty Przycisk, dzięki któremu Evelyn Williams awansowała od razu do półfinału.

"Mój mąż byłby dziś bardzo dumny ze mnie tutaj, mam nadzieję, że na to zasłużyłem" - powiedziała ze sceny wzruszona uczestniczka.

