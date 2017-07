13-letnia Evie Clair znów oczarowała w "Mam talent"

Najpierw zachwyciła jurorów i internautów swoim wykonaniem piosenki "Arms" Chrisitny Perri. W drugim etapie wzruszała swoją interpretacją hitu "I Try" Macy Gray.

13-letnia Evie Clair w "Mam talent" /

Przypomnijmy, że do programu Evie Clair przyszła z rodzicami. W trakcie pierwszej rozmowy z jurorami okazało się, że u ojca dziewczynki zdiagnozowano raka jelita grubego.

"Dali mu 5% szans na przeżycie, a on wciąż pracuje i wspiera naszą rodzinę" - opowiadała dziewczyna cała we łzach.

To właśnie chory ojciec jest powodem, dla którego Evie Clair zdecydowała się przyjść na przesłuchania do programu. "Dzisiaj jestem tu dla niego" - powiedziała uczestniczka.

13-latka przed jurorami wykonała dedykowany tacie utwór "Arms" Christiny Perri i poruszyła jurorów. Ci jednogłośnie przepuścili ją do kolejnego etapu. Wideo z przesłuchania obejrzano na Youtube ponad 5 milinów razy.



Wideo Evie Clair: Teen Performs Moving Song For Father Battling Cancer - America's Got Talent 2017

W drugim etapie Clair przed piątką jurorów (Mel B, Simon Cowell, Howie Mandell i Heidi Klum, a gościnnie w odcinku pojawił się DJ Khaled) zaprezentowała utwór Macy Gray "I Try".



"Wiele dzieje się teraz w naszym życiu. Nie wiemy, co zdarzy się w przyszłości" - mówiła 13-latka łamiącym się głosem.

Swoim występem dziewczynka wzruszyła do łez Mel B oraz swoich rodziców siedzących na widowni. Chwilę później Evie otrzymała owację na stojąco.



Wideo Evie Clair: Teen Covers "I Try" In Tear-Jerking Performance - America's Got Talent 2017

"Bardzo cię lubię i może to nie był perfekcyjny występ, ale okoliczności też takie nie były. Jednak wciąż pod koniec dnia pamiętam twój głos, gdyż jesteś wyjątkowa" - mówiła Klum.

"Pierwsze, 20-30 sekund nie były najlepsze, jednak rozumiem z jakimi emocjami walczysz w środku i dlatego tak się stało. To, co nam dziś dałaś, to twoje serce, a to dla nas wiele znaczy" - oceniał Cowell.

Zachwycona wykonaniem "I Try" była też sama autorka utworu. "Wow! Naprawdę pięknie. Evie - sprawiłaś, że się zaczerwieniłam. Gratulacje!" - napisała na Twitterze Macy Gray.

13-latka ostatecznie awansowała do odcinków na żywo, które odbędą się w sierpniu.