Rusza Kraków Live Festival 2017! Ellie Goulding i alt-J na start

​Już w piątek, 18 sierpnia, startuje Kraków Live Music Festival. Podczas dwudniowej imprezy wystąpią m.in. Wiz Khalifa, alt-J, Birdy i Lana Del Rey. Headlinerką pierwszego dnia festiwalu jest brytyjska wokalistka Ellie Goulding.

Ellie Goulding wraca do Polski /Eamonn M. McCormack /Getty Images

W piątek, 18 sierpnia, Ellie Goulding wystąpi w trakcie pierwszego dnia Kraków Live Music Festival, odbywającego się na terenie tamtejszego Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Reklama

Oprócz Goulding 18 sierpnia na scenie wystąpi również brytyjski zespół grający indie rocka alt-J.

Clip Ellie Goulding Still Falling For You

Sprawdź tekst utworu "Still Falling For You" w serwisie Teksciory.pl!

W tym roku Live Music Festival odbędzie się już po raz jedenasty. Impreza rozpoczęła się jako festiwal brzmień spod znaku hip-hopu, r’n’b i popu. W kolejnych latach, coraz więcej dla siebie mogli na nim znaleźć także fani rocka. Na scenach Live Music Festival gościły najznakomitsze gwiazdy obydwu gatunków muzyki. To jedyne wydarzenie, na którym można było zobaczyć razem Rihannę i Lily Allen, Missy Elliot i Kaiser Chiefs, The Killers obok 50 Centa czy Muse, dzielących scenę z The Chemical Brothers.

Podczas edycji 2013, głównymi artystami festiwalu byli Florence and the Machine i Franz Ferdinand, którzy przyciągnęli na festiwal rekordowe tłumy.

To właśnie na Live Music Festival po raz pierwszy w Polsce wystąpili m.in.: Jay-Z, Rihanna, Missy Elliot, Timbaland, 30 Seconds To Mars, Panic At The Disco, Kaiser Chiefs, Lily Allen, You Me At Six i Kid Cudi.

Zobacz zdjęcia z poprzedniego koncertu Ellie Goulding w Polsce: