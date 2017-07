Nick Murphy (Chet Faker) na Kraków Live Festival 2017

Nick Murphy, występujący wcześniej jako Chet Faker, dołączył do programu tegorocznej edycji Kraków Live Festival.

Chet Faker wraca do Polski jako Nick Murphy /Frazer Harrison /Getty Images

"Umarł Chet Faker, niech żyje Nick Murphy!" - głosiły media, kiedy artysta za pomocą swojego konta na Twitterze postanowił poinformować, że rezygnuje z używania swojego pseudonimu i od teraz będzie tworzyć pod własnym nazwiskiem.

Młody australijski twórca znalazł pierwszych wielbicieli kiedy w 2011 roku opublikował cover "No Diggity" z repertuaru Blackstreet. W ciągu roku, jeszcze wtedy znany jako Chet Faker, stał się jednym z najbardziej komentowanych nowych artystów. Zainteresowanie swoją twórczością udało mu się utrzymać dzięki licznym przebojom takim jak "Fool Of Me", "Melt", "Talk Is Cheap", "Gold" czy choćby współpracą ze swoim rodakiem Flume.

W kwietniu 2014 artysta wydał debiutancki album "Bulit On Glass", zyskując świetne recenzje, czego potwierdzeniem były również późniejsze koncerty i występy na największych festiwalach, w tym koncert na Open'er Festival w 2015, który wypełnił po brzegi Tent Stage.

Kiedy postanowił wydawać pod swoim prawdziwym nazwiskiem, nie kazał długo czekać swoim fanom na efekty tej przemiany - po dwóch singlach dość szybko pojawił się nowy projekt, zawierająca pięć utworów EP-ka "Missing Link". Z tym materiałem Nick Murphy pojawi się na Main Stage Kraków Live Festival.

Festiwal odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia. Wśród gwiazd tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Lana Del Rey, alt-J, Wiz Khalifa, Birdy i Ellie Goulding.