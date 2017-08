Lana Del Rey na Kraków Live Festival 2017: Co szykują fani?

Jedną z gwiazd tegorocznej edycji Kraków Live Festival jest Lana Del Rey. Polscy fani amerykańskiej wokalistki szykują na jej koncert specjalne akcje. Sprawdźcie szczegóły!

Lana Del Rey już wkrótce ponownie wystąpi dla polskiej publiczności /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

W tym roku Kraków Live Festival odbędzie się w dniach 18 i 19 sierpnia. Drugiego dnia imprezy, o godz. 23, wystąpi Lana Del Rey.

Reklama

Polscy fani amerykańskiej wokalistki przygotowują na koncert swojej idolki specjalne akcje.

Jedna z nich zaplanowana jest na czas wykonywania przez Lanę Del Rey piosenki "Love". Wówczas fani uniosą w górę przygotowane wcześniej, przyozdobione wedle własnego uznania pacyfki. Organizatorzy akcji - by uczynić ją bardziej efektowną - zachęcają uczestników do przyszykowania większej liczby pacyfek, by móc rozdać je tym, którzy nie będą w nie zaopatrzeni.

Dodatkowo, podczas utworu "Video Games" fani włączą latarki w telefonach i zwrócą je w kierunku sceny.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lana Del Rey Video Games

Lana Del Rey, której pseudonim artystyczny jest połączeniem imienia hollywoodzkiej gwiazdy Lany Turner i nazwy Forda Del Rey, na muzycznej scenie pojawiła się dekadę temu, za sprawą singla "Video Games" i towarzyszącego mu teledysku.

Wokalistka w 2015 roku skończyła 30 lat. Swoje wokalne zdolności rozwijała od wczesnych lat - jako dziecko śpiewała w chórku kościelnym i na szkolnych uroczystościach. W wieku 14 lat uzależniła się od alkoholu, więc rodzice wysłali ją do prywatnej szkoły z internatem w Connecticut. Zanim wróciła do Nowego Jorku i porzuciła alkohol i pracowała jako fotomodelka.

Karierę muzyczną zaczęła od pisania własnych piosenek i śpiewania ich w małych lokalnych klubach. W 2008 roku wydała swoją pierwszą EP-kę zatytułowaną "Kill Kill", a dwa lata później przeprowadziła się do Londynu. W 2011 roku światło dzienne ujrzał wspomniany teledysk "Video Games" do jej debiutanckiego singla. Klip, który sama zrealizowała (z fragmentów filmików znalezionych na Youtube), przyniósł jej globalny rozgłos.

Jej debiutancki album "Born To Die", rozszedł się w nakładzie siedmiu milionów egzemplarzy i był jedną z najważniejszych i najlepiej sprzedających się płyt tamtego roku na świecie.

Kolejny album "Ultraviolence" sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Według Nielsen SoundScan szacowany nakład ze sprzedaży utworów Del Rey w samych Stanach Zjednoczonych wynosi 4,5 mln egzemplarzy. Lana jest drugą najczęściej odtwarzaną artystką w mediach strumieniowych Spotify w Stanach Zjednoczonych i trzecią najpopularniejszą artystką w tym serwisie na świecie.

We wrześniu 2015 roku ukazał się czwarty album Lany Del Rey zatytułowany "Honeymoon". Promowały go takie single, jak "High By The Beach", "Music To Watch Boys To" czy "Freak".



Obecnie Lana Del Rey promuje swoje najnowsze wydawnictwo zatytułowane "Lust For Life". "Cztery pierwsze płyty zrobiłam dla siebie, ale ta jest dla fanów. To płyta o tym, dokąd - mam nadzieję - wszyscy zmierzamy" - zapowiadała wokalistka.



Clip Lana Del Rey Lust For Life ft. The Weeknd

W muzyce Lany najważniejszy jest klimat, przywodzący na myśl muzykę i filmy lat 50., 60., stare Hollywood, elegancję i glamour.

Zobacz zdjęcia z poprzedniego koncertu Lany Del Rey na Orange Warsaw Festival 2016: