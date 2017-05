The Kelly Family w "Idolu": Gdzie jest Patricia?

W okrojonym pięcioosobowym składzie na scenie "Idola" wystąpiła rodzinna grupa The Kelly Family.

The Kelly Family w "Idolu" /Fot. Jacek Domiński /Reporter

The Kelly Family to jedna z najsłynniejszych rodzin świata, która w latach 90. biła wszelkie rekordy, a ich piosenki pokochał cały świat. Mają na koncie ponad 20 milionów egzemplarzy sprzedanych albumów, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt i ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych.



Muzycy odnieśli sukces na całym świecie, w tym w USA, RPA, Brazylii i Chinach. Po raz pierwszy od 1999 roku, rodzina Kelly powróciła do występów na żywo, promując nowy album "We Got Love". Płyta trafiła do sprzedaży 24 marca i zawiera pięć zupełnie premierowych utworów oraz największe hity zespołu w nowych aranżacjach.

Do promocji wybrano singel "Nanana", który zespół wykonał w "Idolu". Rodzinna formacja zaprezentowała także swój wielki przebój "I Can't Help Myself".

Clip The Kelly Family Nanana

W powrocie po latach udział biorą Kathy, John, Jimmy, Joey, Patricia i Angelo. Na scenie "Idola" zabrakło jednak Patricii, która jest chora.



The Kelly Family w "Idolu" 1 5 Gościem specjalnym "Idola" była rodzinna grupa The Kelly Family Autor zdjęcia: Jacek Domiński Źródło: Reporter 5

"Gdzie jesteś Patricia? Wracaj szybko do zdrowia" - taki post pojawił się na facebookowym profilu grupy, która zamieściła też zdjęcia zza kulis "Idola".

Powrót rodziny spotkał się z ogromnym zainteresowaniem - na pierwszy ogłoszony koncert w Dortmundzie bilety wyprzedano w trakcie osiemnastu minut.

W ramach trasy europejskiej trasy koncertowej "We Got Love - LIVE 2018" zespół odwiedzi trzy polskie miasta - Gdańsk (6 kwietnia 2018, Ergo Arena), Łódź (7 kwietnia, Atlas Arena) i Kraków (8 kwietnia, Tauron Arena).

