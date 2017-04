The Kelly Family w "Idolu": Co zaśpiewają?

Słynna rodzinna grupa The Kelly Family w najbliższą środę (3 maja) pojawi się w roli gościa specjalnego w "Idolu".

The Kelly Family wystąpią w "Idolu" jako gość specjalny /Helen Sobiralski /materiały prasowe

The Kelly Family to jedna z najsłynniejszych rodzin świata, która w latach 90. biła wszelkie rekordy, a ich piosenki pokochał cały świat. Mają na koncie ponad 20 milionów egzemplarzy sprzedanych albumów, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt i ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych.



Muzycy odnieśli sukces na całym świecie, w tym w USA, RPA, Brazylii i Chinach. Po raz pierwszy od 1999 roku, rodzina Kelly powróciła do występów na żywo, promując nowy album "We Got Love". Płyta trafiła do sprzedaży 24 marca i zawiera pięć zupełnie premierowych utworów oraz największe hity zespołu w nowych aranżacjach.

Do promocji wybrano singel "Nanana", który zespół wykona w "Idolu". Wiadomo też, że The Kelly Family zaprezentuje jeszcze jeden utwór - niespodziankę dla najwierniejszych fanów.

Clip The Kelly Family Nanana

Sprawdź tekst utworu "Nanana" w serwisie Teksciory.pl!

Najbardziej znanymi członkami grupy byli Paddy (w latach 2004-10 przebywał we wspólnocie klasztornej), Angelo, Joey i Maite.

Wideo Kelly Family - An Angel

Sprawdź tekst utworu "An Angel" w serwisie Teksciory.pl!

Powrót rodziny spotkał się z ogromnym zainteresowaniem - na pierwszy ogłoszony koncert w Dortmundzie bilety wyprzedano w trakcie osiemnastu minut.

"Po tylu latach przerwy znów jesteśmy w studiu nagrywając nowy album. Kiedy zaplanowane na maj trzy koncerty w Dortmunder Westfalenhalle wyprzedały się tak szybko, kompletnie nas to rozłożyło. Dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo jest to ważne dla tak wielu ludzi, że znów razem tworzymy muzykę. To właśnie dlatego znów jesteśmy w studiu" - czytamy na Facebooku The Kelly Family.

Zdjęcie The Kelly Family w latach 90. / NILS JORGENSEN / Rex Features / East News

W ramach trasy europejskiej trasy koncertowej "We Got Love - LIVE 2018" zespół odwiedzi trzy polskie miasta - Gdańsk (6 kwietnia 2018, Ergo Arena), Łódź (7 kwietnia, Atlas Arena) i Kraków (8 kwietnia, Tauron Arena). Nie zabraknie najsłynniejszych piosenek, takich jak: "An Angel", "I Can't Help Myself" czy "Santa Maria". To muzyczna podróż przez 40 lat historii zespołu, który dzięki swojej autentyczności i pozytywnej energii zamienia swoje występy w ekstremalnie przeżycie.