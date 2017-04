"Idol": Zaskakująca przemiana Angeliki "Żelki" Zaworki

Mina Ewy Farnej mówi wszystko - takiej przemiany Angeliki "Żelki" Zaworki nikt się nie spodziewał! Zobaczcie przedpremierowo fragment etapu klubowego w "Idolu".

Angelika Zaworka w etapie klubowym w "Idolu" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Na castingach jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób. Z tej grupy zostało 30 uczestników, ale w etapie klubowym zobaczymy już tylko 12 najlepszych. W środę (5 kwietnia) poznamy ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

W najbliższym odcinku zobaczymy niesamowitą przemianę Angeliki Zaworki. 21-letnia wokalistka, nazywana "Żelką", na castingu pojawiła się w spranych jeansach. Miała różowe włosy i dobraną do nich w tym samym kolorze czapkę.

W klubie zaprezentowała odmienione z pomocą stylistów, makijażystów i fryzjerów oblicze. Partner Angeliki prawie nie mógł jej rozpoznać, a Ewa Farna zaliczyła "opad szczęki".

Angelika zaśpiewała przebój "Zegar" Edyty Bartosiewicz.



Oto 12 uczestników zakwalifikowanych do etapu klubowego:

Karolina Artymowicz (18 lat, Charbowo k. Kłecka)

Szymon Borkowski (23 lata, Toruń)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Agata Karczewska (24 lata, Warszawa)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Jowita Łasecka (19 lat, Inowrocław)

Maciej Mazur (22 lata, Krzemów k. Szczecina)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Julita Trautsolt (23 lata, Warszawa)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola)

