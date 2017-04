"Idol": Zagłosuj i wybierz zwycięzcę

W odcinkach na żywo w "Idolu" wystąpi ośmiu wokalistów - w naszej ankiecie możesz wskazać, kto powinien wygrać muzyczny show Polsatu.

Wybierz zwycięzcę piątej edycji "Idola"! Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Wybierz zwycięzcę piątej edycji "Idola"! Karolina Artymowicz 46% Mariusz Dyba 12% Patrycja Jewsienia 1% Adam Kalinowski 4% Jakub Krystyan 21% Maciej Mazur 7% Adrian Szupke 3% Angelika Zaworka 6%

głosów: 76

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Na castingach jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób. Z tej grupy zostało 30 uczestników, ale do etapu klubowego przeszło już tylko 12 najlepszych. W środę (5 kwietnia) poznaliśmy ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Oto finaliści "Idola" podczas etapu klubowego:

Karolina Artymowicz



Mariusz Dyba



Patrycja Jewsienia

Adam Kalinowski

Jakub Krystyan



Maciej Mazur

Adrian Szupke

Angelika Zaworka