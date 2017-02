"Idol" za kulisami. Ela Zapendowska: Mi się podobają takie...

"Pogięło was?" - zapytał wzburzony Maciek Rock jurorów "Idola". Poniżej możecie zobaczyć przedsmak drugiego odcinka muzycznego show "Polsatu".

Jury "Idola" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



W odcinkach castingowych jurorzy wyłonią uczestników etapu teatralnego. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy, po którym zostanie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Pierwszy odcinek przyciągnął przed telewizory ponad 2 mln widzów.

W środę (22 lutego) zobaczymy drugi odcinek - nie zabraknie udanych występów i zabawnych zwrotów podczas jurorskich przesłuchań, a także Maćka Rocka, który w pewnym momencie pojawia się na sali przesłuchań pytając jurorów wprost "Pogięło was?".

Z kolei Ela Zapendowska zapytała jedną z uczestniczek, czy dostała "czymś kiedyś w łeb". Po innym występie dosadnie stwierdziła, że jej się podobają "takie poj**y".



