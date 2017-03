"Idol": Wojtek Brzozowski na castingu wspiera swoją dziewczynę

W ostatnim odcinku castingowym "Idola", zobaczymy Wojtka Brzozowskiego, wielokrotnego mistrza świata w windsurfingu. Czy utalentowany sportowiec zamierza rozpocząć karierę muzyczną?

Wojtek Brzozowski z Aurelią Krząkałą w "Idolu" /Polsat

"Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



W odcinkach castingowych jurorzy wyłonią uczestników etapu teatralnego. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy, po którym zostanie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

W środę (15 marca) zobaczymy piąty, ostatni odcinek castingowy. Wśród uczestników pojawi się m.in. Aurelia Krząkała. To właśnie ją przyszedł wspierać Wojtek Brzozowski.

Wojtek Brzozowski wspominał niedawno, że gdyby nie był sportowcem, zostałby muzykiem. W "Idolu" zobaczymy jednak jego partnerkę (poznali się 6 lat temu), instruktorkę fitness. Idąc śladami swojego partnera, Aurelia próbuje sportów wodnych (windsurfing, kitesurfing i SUP, czyli pływanie na desce z wiosłem). Razem uprawiają także jogging i medytują.

Aurelia ma też spore doświadczenie muzyczne - od dziecka gra na pianinie, a kiedy miała 9 lat zaczęła uczyć się śpiewu, teraz zajmuje się nim zawodowo i jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów. Ukończyła też Autorską Szkołę Musicalową, w której poznała różne formy tańca. Miała 16 lat, kiedy przyjechała na warsztaty muzyczne do Teatru Buffo - wtedy zadecydowała, że Warszawa jest miastem, w którym chce mieszkać.

Na przesłuchaniu do "Idola" zaśpiewała "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas". "Na kinder party jak znalazł" - stwierdził Wojtek Łuszczykiewicz.

