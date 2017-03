"Idol": Przemek Dunajew zrobi karierę?

Przemek Dunajew został obwołany jednym z najbardziej kolorowych uczestników "Idola". Czy to wystarczy, by przejść do dalszego etapu?

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Na castingach jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy (z udziałem 12 uczestników), po którym zostanie zaledwie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

W drugiej rundzie etapu teatralnego zmierzy się 30 uczestników. W środowym odcinku (29 marca) każdy z nich będzie prezentował utwór wybrany spośród sześciu przygotowanych przez jurorów, mając do dyspozycji tylko kilka godzin na jego nauczenie.

Przemek Dunajew zmierzy się z piosenką "Mój jest ten kawałek podłogi" grupy Mr. Zoob, jednak nie nauczył się do końca tekstu, od czasu do czasu wspierając się słowami zapisanymi na... swojej ręce.

"Jesteś bardzo oryginalny i zrobisz karierę. Co prawda ja prawdopodobnie mogę tego nie dożyć, ale cóż..." - stwierdził Janusz Panasewicz.

Oto 30 uczestników drugiego rundy etapu teatralnego:

Karolina Artymowicz (18 lat, Charbowo k. Kłecka)

Marcelina Bednarska (28 lat, Wrocław)

Szymon Borkowski (23 lata, Toruń)

Daniel Chodyna (26 lat, Działdowo)

Kasjan Cieśla (21 lat, Sosnowiec)

Przemek Dunajew (25 lat, Nidzica)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Damian Dymek (24 lata, Puławy)

Agnieszka Gabryś (20 lat, Ornontowice)

Kacper Głódkowski (24 lata, Warszawa)

Patryk Jaszek (19 lat, Wykosowo)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Agata Karczewska (24 lata, Warszawa)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Natalia Krzysztofik (21 lat, Rzeszów)

Damian Kulej (23 lata, Kłobuck)

Jowita Łasecka (19 lat, Inowrocław)

Matylda Makowska (17 lat, Wrocław)

Maciej Mazur (22 lata, Krzemów k. Szczecina)

Damian Mordalski (26 lat, Warszawa)

Magdalena Pociecha (27 lat, Warszawa)

Karolina Prasał (16 lat, Nowy Dwór Mazowiecki)

Maciej Rembikowski (17 lat, Kłecko)

Sandra Rugała (20 lat, Nowy Tomyśl)

Justyna Stępień (28 lat, Kluczbork)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Julita Trautsolt (23 lata, Warszawa)

Roxana Tutaj (23 lata, Śrem)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola)

