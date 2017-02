"Idol": Ponad 2 mln widzów na start

Prawie 2,1 mln widzów przyciągnął pierwszy odcinek nowej edycji "Idola". Polsat pochwalił się, że w grupie komercyjnej został liderem podczas emisji programu.

Jury nowego "Idola" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Reklama

W odcinkach castingowych jurorzy wyłonią uczestników etapu teatralnego. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy, po którym zostanie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Największą średnią oglądalnością cieszyła się druga edycja wygrana przez Krzysztofa Zalewskiego (3,4 mln). Najsłabiej wypadła czwarta seria (zwycięzcą został Maciej Silski) - 1,8 mln widzów.

W pierwszym odcinku najlepsze wrażenie zrobili m.in. Mariusz Dyba, Karolina Artymowicz i Patrycja Jewsienia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Farna pomaga uczestnikowi "Idola" Polsat

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rzeźbiarka z ukulele czaruje Janusza Panasewicza Polsat

"Idol": Uczestnicy pierwszego odcinka 1 16 Zbyszek Grabowski Autor zdjęcia: Źródło: Polsat 16

Co wiesz o "Idolu" - sprawdź się: