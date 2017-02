"Idol": Pan Zbyszek i "Orki z Majorki"

Zobaczcie przedpremierowo kolejny fragment pierwszego odcinka nowego "Idola". Program startuje już w środę 15 lutego.

15 lutego o godzinie 20 rozpocznie się nowa edycja "Idola". Uczestników oceniać będzie jury w składzie: Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video).

Prowadzącym - tak jak przed laty - będzie Maciek Rock.

Już ponad 140 tys. odtworzeń na Facebooku ma fragment z występem pana Zbyszka, który wykonał piosenkę "Orki z Majorki". Interpretację przeboju "Will You Be There?" Michaela Jacksona stworzyli youtuberzy z grupy G.F. Darwin (Marek Hucz i Jan Jurkowski), a stworzony przez nich teledysk obejrzano do tej pory ponad pięć milionów razy (zaśpiewali w nim Anna Stela, Agnieszka Makowska, Mateusz Trembaczowski).



"Orki. Orki z Majorki. Orki z Poznania i ze Stalowej Woli!" - śpiewa Zbyszek, mocny kandydat na "kosmitę" show Polsatu.

Jego występ rozbawił wszystkich jurorów, którzy nie potrafili powstrzymać śmiechu - zobaczcie sami:

Oryginalne "Orki z Majorki":

