"Idol": Nestorzy kontra żółtodzioby

Dziś (15 lutego) wieczorem zobaczymy pierwszy odcinek nowego "Idola". Do oglądania solidarnie zachęcają nowi jurorzy oraz poprzedni skład.

"Idol" A.D. 2016: Janusz Panasewicz, Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna i Wojtek Łuszczykiewicz /AKPA

Przypomnijmy, że "Idol" wraca na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video).

W poprzednich edycjach uczestników oceniali Kuba Wojewódzki, zmarły w 2015 r. Robert Leszczyński, Jacek Cygan oraz Ela Zapendowska. Jedynie w trzeciej serii Wojewódzkiego zastąpili Marcin Prokop i Maciej Maleńczuk.

Łącznikiem między tymi grupami - poza Zapendowską - jest także prowadzący program Maciek Rock.

"Trzymamy kciuki! nestorzy" - taki podpis pod zdjęciem "starego" składu opublikował na Facebooku Wojewódzki.

"Dziękujemy! żółtodzioby" - odpisał mu Łuszczykiewicz, dodając zdjęcie nowej ekipy z planu programu.



