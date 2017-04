"Idol": Królowie światowej muzyki w programie

Co nas czeka w drugim odcinku "Idola" na żywo?

Finaliści "Idola" na scenie /AKPA

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Do odcinków na żywo zakwalifikowało się ośmiu finalistów. W ubiegłą środę (12 kwietnia) z programem jako pierwszy pożegnał się Maciej Mazur.

Co tydzień będzie odpadać jeden uczestnik - do dogrywki staje dwójka z najmniejszą liczbą głosów telewidzów. Wówczas ostateczną decyzję podejmują już jurorzy.

Zwycięzca programu będzie tylko jeden i to on zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

W dzisiejszym odcinku (19 kwietnia) uczestnicy będą śpiewali nieśmiertelne przeboje królów światowej muzyki - usłyszymy m.in. utwory Queen, Tiny Turner, Eltona Johna i Franka Sinatry.

"Przede wszystkim jest stres ogromny i smutek, że co odcinek teraz już ktoś odpada i to nie jest proste żegnać się z osobą, z którą się bardzo, bardzo związało, albo w drugim przypadku samemu odpaść i żegnać się z tyloma ludźmi. Ale, jest też ekscytacja ogromna, tym bardziej, że będę śpiewała swój ukochany utwór i już się nie mogę doczekać, żeby go przedstawić" - zapowiada Patrycja Jewsienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patrycja Jewsienia w "Idolu": To nie są łatwe momenty TV Interia

Mariusz Dyba przed występem czuje się pewniej o doświadczenie z pierwszego odcinka live: "Podstawa - wyspać się i zrobić jutro dobre show dla widzów!".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Zapowiedź drugiego odcinka na żywo Polsat

W "Idolu" pozostali:

Karolina Artymowicz (19 lat, Charbowo k. Kłecka)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola).