"Idol": Kogo zobaczymy w teatrze?

Prawie 120 osób zostało zakwalifikowanych do etapu teatralnego w "Idolu". Sporym zaskoczeniem jest fakt, że części z tej grupy nie zobaczyliśmy nawet w odcinkach castingowych.

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



W odcinkach castingowych jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób ("I tak was wywalimy" - stwierdziła Ela Zapendowska). Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy, po którym zostanie zaledwie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Fani programu są zaskoczeni obecnością niektórych uczestników, ponieważ nie wszystkich pokazano w telewizji. Podobnie reagują zakwalifikowani wokaliści, których występów nie wyemitowano.

"Nie ma to jak przejść do etapu teatru i nie zostać wyemitowanym w TV" - napisała Nikola Pustała, którą możemy pamiętać m.in. z "Must Be The Music" (półfinał drugiej edycji, etap casting w siódmej odsłonie).



Oto lista uczestników etapu teatralnego:



Karolina Artymowicz

Natalia Bajak

Karol Baranowski

Weronika Barska

Julia Bartoszek

Tomek Basser

Marcelina Bednarska

Szymon Borkowski

Daniel Chodyna

Paweł Chrzan

Kasjan Cieśla

Alan Cyprysiak

Kamil Czajkowski

Dawid Czaplak

Maria Drobotun

Przemek Dunajew

Ada Durzyńska

Mariusz Dyba

Wiktor Dyduła

Damian Dymek

Agnieszka Gabryś

Weronika Gabrielczyk

Justyna Garczarek

Kacper Głódkowski

Laura Godziejewska

Juliusz Godzina

Katarzyna i Ewa Goławskie

Joanna Gołąbiewska

Anna Hodowaniec

Patryk Jaszek

Aleksandra Januszewska

Marcin Januszkiewicz

Sara Jaroszyk

Patrycja Jewsienia

Natalia Juszczyszyn

Adam Kalinowski

Agata Karczewska

Martyna Kasprzycka

Arek Kłusowski

Szymon Kolber

Milena Kołodziejczyk

Wojciech Korzeniowski

Julia Krawczyk

Jakub Krystyan

Aurelia Krząkała

Magdalena Krzemień

Natalia Krzysztofik

Kamil Kudrewicz

Damian Kulej

Camilla Lewandowski

Kamil Lichota

Karolina Lipska

Jowita Łasecka

Natalia Madej

Dagna Mak

Matylda Makowska

Anna Malek

Maciej Mazur

Filip Mettler

Bartosz Michniewicz

Ledi Mikeladze

Marcin Molendowski

Filip Moniuszko

Damian Mordalski

Carolin Mrugała

Lidia Mućka

Małgorzata Nakonieczna

Paweł Neumann

Łukasz Ociepa

Inez Olczak

Karina Olejniczak

Sylwia Ornatowska

Patrycja Pałucka

Karolina Paś

Mateusz Pawłowski

Michał Pilas

Magdalena Pociecha

Karolina Prasał

Nikola Pustała

Dawid Rajfur

Radek Rejsel

Maciej Rembikowski

Patrycja Rogalska

Jagoda Różycka

Sandra Rugała

Adam Rugor

Jan Ryngajłło

Krystian Sadkowski

Wladyslav Savin

Wojciech Schmach

Tadeusz Seibert

Marcin Staszek

Justyna Stępień

Mariusz Suchożebrski

Adrian Szupke

Klaudia Tumulec

Roxana Tutaj

Julita Traultsolt

Jędrzej Urbański

Vimala Vaydian

Dawid Wajda

Sylwia Wąsik

Angelika Weichbrodt

Martyna Welenc

Naomi Wesselius

Marcin Wincenciak

Jagoda Wojciechowska

Magdalena Zacharzewska

Maciej Zadykowicz

Jakub Zajączkowski

Angelika Zaworka

Kinga Zielska

Wojciech Ziemichód

Kaja Zmysłowska

Marta Zywar

Patryk Żywczyk.



