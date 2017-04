"Idol": Kogo pokochają widzowie?

"Ktoś musi odpaść" - zauważa przytomnie Patrycja Jewsienia przed pierwszym odcinkiem "Idola" na żywo.

Angelika Zaworka przeszła w "Idolu" sporą metamorfozę /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Reklama

Na castingach jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób. Z tej grupy zostało 30 uczestników, ale do etapu klubowego przeszło już tylko 12 najlepszych. Do odcinków na żywo zakwalifikowało się ośmiu finalistów. Zwycięzca programu będzie tylko jeden i to on zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

"Na pewno chcę być Idolem, bo każdy z naszej ósemki chce nim zostać" - mówi Angelika "Żelka" Zaworka.

"Jesteśmy wszyscy różni i to jest fantastyczne" - dodaje Maciej Mazur.

"Jak się czegoś bardzo pragnie, to można" - podkreśla Patrycja Jewsienia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Ktoś odpaść musi Polsat

Oto ósemka finalistów "Idola":

Karolina Artymowicz (18 lat, Charbowo k. Kłecka)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Maciej Mazur (22 lata, Krzemów k. Szczecina)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola).