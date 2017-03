"Idol": Gdzie są Arek Kłusowski i Filip Moniuszko?

Widzowie "Idola" dopytują, gdzie się podziali znani wcześniej z "The Voice of Poland" Arek Kłusowski i Filip Moniuszko. Obu wokalistów nie zobaczyliśmy w teatrze, choć wcześniej awansowali z castingów.

Arek Kłusowski zrezygnował z występów w "Idolu" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



W środę (22 marca) pokazano etap teatralny - z prawie 120 uczestników zakwalifikowanych z castingów jurorzy wybrali 30. Z tego grona zostanie wyłoniona 12 najlepszych, którzy pojawią się w etapie klubowym, po którym zostanie zaledwie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

W teatrze jurorzy najpierw zapraszali po osiem osób, które prezentowały fragment wybranych przez siebie utworów (niektórzy uczestnicy na ekranie pojawiali się na raptem kilka sekund). Część od razu była odsyłana do domu, ok. połowa awansowała do kolejnego etapu, w którym zostali połączeni w grupy. W tym etapie zabrakło już chwalonych na castingach Arka Kłusowskiego (śpiewał "Beautiful" Christiny Aguilery) i Filipa Moniuszki ("When I Was Your Man" Bruno Marsa). To m.in. o nich na facebookowym profilu programu dopytują widzowie "Idola".

Komentarze zawiedzionych fanów są jednoznaczne - większość wypowiadających się jest rozczarowana wyborami jurorów.

Kłusowski wcześniej dotarł do finału "The Voice of Poland", z kolei Moniuszko udział w tym show TVP zakończył na półfinale.



Arek Kłusowski właśnie zaprezentował teledysk do piosenki "Mimowolnie", która pojawiła się w serialu "Druga szansa". Pytany na Instagramie o "Idola", odpowiedział, że zrezygnował.

Oto 30 wykonawców, którzy awansowali dalej w "Idolu":

Karolina Artymowicz (18 lat, Charbowo k. Kłecka)

Marcelina Bednarska (28 lat, Wrocław)

Szymon Borkowski (23 lata, Toruń)

Daniel Chodyna (26 lat, Działdowo)

Kasjan Cieśla (21 lat, Sosnowiec)

Przemek Dunajew (25 lat, Nidzica)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Damian Dymek (24 lata, Puławy)

Agnieszka Gabryś (20 lat, Ornontowice)

Kacper Głódkowski (24 lata, Warszawa)

Patryk Jaszek (19 lat, Wykosowo)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Agata Karczewska (24 lata, Warszawa)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Natalia Krzysztofik (21 lat, Rzeszów)

Damian Kulej (23 lata, Kłobuck)

Jowita Łasecka (19 lat, Inowrocław)

Matylda Makowska (17 lat, Wrocław)

Maciej Mazur (22 lata, Krzemów k. Szczecina)

Damian Mordalski (26 lat, Warszawa)

Magdalena Pociecha (27 lat, Warszawa)

Karolina Prasał (16 lat, Nowy Dwór Mazowiecki)

Maciej Rembikowski (17 lat, Kłecko)

Sandra Rugała (20 lat, Nowy Tomyśl)

Justyna Stępień (28 lat, Kluczbork)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Julita Trautsolt (23 lata, Warszawa)

Roxana Tutaj (23 lata, Śrem)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola)

