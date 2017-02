"Idol": Ewa Farna zaśpiewała razem z uczestnikiem

Już w najbliższą środę pierwszy odcinek castingowy "Idola". Zobaczymy w nim między innymi 28-letniego Mariusza z Ornety. Jego wykonanie "Hold Back The River" poruszyło Ewę Farną, bo po pewnym czasie, zaczęła śpiewać razem z uczestnikiem. Jak brzmiały ich głosy w jednym utworze? Zobacz fragment programu!

Pierwszy odcinek "Idola" już 15 lutego w Polsacie /Polsat

Już 15 lutego o godzinie 20 rozpocznie się nowa edycja "Idola". Uczestników oceniać będzie jury w składzie: Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video).

Prowadzącym - tak jak przed laty - będzie Maciek Rock.

W pierwszym odcinku widzowie zobaczą, jak Ewa Farna wspomaga wokalnie jednego z uczestników.



Co na to pozosali jurorzy? "Ja tylko odczytam to, co Ela mi napisała na kartce" - zaczął swoją wypowiedź Wojtek Łuszczykiewicz. I dodał, czytając z kartki: "Przepuść go, bo ładny i ciacho".



