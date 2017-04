"Idol": Czy Jakub Krystyan wytrzyma presję?

Jakub Krystyan do etapu klubowego w "Idolu" awansował nieco na wyrost, bo w teatrze zawiódł. Czy teraz wytrzyma presję? Zobaczcie przedpremierowo fragment środowego (5 kwietnia) odcinka.

Jakub Krystyan w etapie klubowym w "Idolu" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Na castingach jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób. Z tej grupy zostało 30 uczestników, ale w etapie klubowym zobaczymy już tylko 12 najlepszych. W środę (5 kwietnia) poznamy ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Jakub Krystyan na castingu zaczarował jurorów w utworze "Englishman in New York" Stinga. W kolejnym etapie kompletnie jednak zawiódł. "Ja się popłaczę zaraz..." - wściekał się Wojtek Łuszczykiewicz. Ewa Farna prawie popłakała się ze złości.



"Dałem d*** dzisiaj" - skomentował ostro swój nieudany występ Jakub.

Ostatecznie otrzymał on od jurorów kolejną szansę, dzięki czemu znalazł się w etapie klubowym, w którym wykona utwór "Please Forgive Me" Bryana Adamsa.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Jakub Krystyan w przeboju Bryana Adamsa Polsat

Oto 12 uczestników zakwalifikowanych do etapu klubowego:

Karolina Artymowicz (18 lat, Charbowo k. Kłecka)

Szymon Borkowski (23 lata, Toruń)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Agata Karczewska (24 lata, Warszawa)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Jowita Łasecka (19 lat, Inowrocław)

Maciej Mazur (22 lata, Krzemów k. Szczecina)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Julita Trautsolt (23 lata, Warszawa)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola)

