"Idol": Czy Filip Moniuszko umie śpiewać? Zakład jurorów!

"Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



W odcinkach castingowych jurorzy wyłonią uczestników etapu teatralnego. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy, po którym zostanie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Za nami pierwsze trzy odcinki, w czwartym (środa 8 marca, godz. 20) pojawi się m.in. Filip Moniuszko, z zawodu pośrednik finansowy, który po godzinach oddaje się medytacji.

Zanim Filip zaśpiewał jurorzy założyli się, czy uczestnik naprawdę ma jakiekolwiek zdolności wokalne.

"Myślę, że Filip przepięknie, totalnie odjazdowo nie umie śpiewać i nie mogę się już doczekać" - śmiał się Wojtek Łuszczykiewicz.

Jurorzy zaskoczyli uczestnika, ale ten nie pozostał im dłużny. "Zasnął, słuchajcie zasnął" - stwierdził lider Video, po tym, kiedy Filip poprosił o chwilę na przygotowanie się do wykonania utworu Bruno Marsa "When I Was Your Man".

Filip Moniuszko nie jest jednak debiutantem - wokalista od 12. roku życia uczył się śpiewu u Grażyny Łobaszewskiej. Brał udział także w warsztatach wokalnych u m.in. Elżbiety Zapendowskiej, Hanny Frąckowiak i Artura Grudzińskiego.

W 2009 roku pracował w Studio Buffo, występował w koncertach charytatywnych na rzecz dzieci specjalnej troski i eliminacjach do m.in. festiwalu w Opolu.

Szeroka publiczność poznała go w 2011 r. w pierwszej edycji "The Voice of Poland", w której doszedł do półfinału (drużyna Kayah). Wcześniej informowano, że dotarł także do półfinału brytyjskiego "Idola".

Po programie Moniuszko (potomek słynnego kompozytora Stanisława Moniuszki) przez krótki czas występował z projektem Filip Moniuszko & Pectus, a potem wyjechał do Wielkiej Brytanii.

