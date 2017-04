"Idol": Czego żałuje Ewa Farna?

"Walczyłam o ciebie jak lwica" - mówiła ze łzami w oczach Ewa Farna do Agaty Karczewskiej, która ostatecznie nie znalazła się w grupie ośmiu najlepszych uczestników "Idola".

Agata Karczewska pożegnała się z "Idolem" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.

Reklama

W etapie klubowym o osiem miejsc rywalizowało 12 uczestników. Na samym końcu odcinka zostali Mariusz Dyba (zaśpiewał "I Can't Stop Thinking About You" Stinga) i Agata Karczewska ("Znalazłam" O.N.A.).

"Niezwykle trudny wybór, to jakiś absurd, kompletnie niezrozumiałe" - nie mogła uwierzyć Ewa Farna.

Ostatecznie z programem pożegnała się Agata. "Walczyłam o ciebie jak lwica" - podkreślała jurorka, która popłakała się, a na koniec jeszcze wyściskała się z Karczewską.

"Chcę jeszcze raz podkreślić jak bardzo mi się Agata podobała i jak bardzo chcę słyszeć jej twórczość. Agata, jeśli to czytasz, do dziś mi żal, że nie mogę Ciebie dalej słuchać w programie.. wiedz, że będę prywatnie" - napisała Farna na Facebooku.

Podobnego zdania jest Wojtek Łuszczykiewicz. "Szkoda mi straszliwie, ale nie wątpię, że spotkamy się gdzieś na trasie, bo nietuzinkowe postacie prędzej czy później zawsze się obronią" - podkreśla juror.

Ośmiu finalistów w najbliższą środę (12 kwietnia) zmierzy się w pierwszym odcinku na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Agata Karczewska w klubie Polsat

Oto ósemka finalistów "Idola":

Karolina Artymowicz (18 lat, Charbowo k. Kłecka)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Maciej Mazur (22 lata, Krzemów k. Szczecina)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola).