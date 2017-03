"Idol": Coraz mniej widzów (wyniki oglądalności)

Ponad pół miliona widzów od startu stracił wracający po latach "Idol".

Janusz Panasewicz i Ewa Farna w "Idolu" /Polsat

"Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



W odcinkach castingowych jurorzy wyłonią uczestników etapu teatralnego. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy, po którym zostanie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Za nami pierwsze trzy odcinki - z każdym kolejnym liczba widzów spada, od ponad 2 mln na początku do 1,57 mln widzów w środę (1 marca).



W tej chwili Polsat przegrywa z nadawanymi w podobnym czasie serialami "Belle Epoque" (TVN, 2 mln) i "Barwy szczęścia" (TVP2, 3,75 mln).



