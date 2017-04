"Idol": Cleo gościem specjalnym

Wielkie przeboje muzyki tanecznej zaśpiewają w najbliższym odcinku finaliści "Idola". Gościem specjalnym będzie "pierwsza Słowianka Rzeczpospolitej" - Cleo.

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Do odcinków na żywo zakwalifikowało się ośmiu finalistów. Z programem pożegnali się już kolejno Maciej Mazur i Adrian Szupke.

Co tydzień będzie odpadać jeden uczestnik - do dogrywki staje dwójka z najmniejszą liczbą głosów telewidzów. Wówczas ostateczną decyzję podejmują już jurorzy.

Zwycięzca programu będzie tylko jeden i to on zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

Pozostała szóstka w środę (26 kwietnia) zmierzy się z przebojami muzyki tanecznej - usłyszymy utwory m.in. Donny Summer, Rihanny, Britney Spears, Bruno Marsa i Barry'ego White'a.

Poza finalistami dodatkowo wystąpi Cleo - wokalistka, autorka tekstów, malarka i projektantka mody, która podbiła muzyczną scenę w duecie z Donatanem (przebój "My Słowianie" ma ponad 62 mln odsłon).

W "Idolu" pozostali:

Karolina Artymowicz (19 lat, Charbowo k. Kłecka)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola).