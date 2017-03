"Idol" bez Macieja Rembikowskiego. Największy błąd jurorów?

"Jak mogłeś to zrobić? Spierdzieliłeś to!" - denerwował się rozczarowany Janusz Panasewicz po występie Macieja Rembikowskiego w "Idolu". 17-letni uczestnik nie znalazł się w gronie 12 najlepszych, co zostało skrytykowane przez widzów programu.

Maciej Rembikowski w "Idolu" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.

Reklama

Na castingach jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób. Kolejnym odcinkiem będzie etap klubowy (z udziałem 12 uczestników), po którym zostanie zaledwie ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

W drugiej rundzie etapu teatralnego zmierzyło się 30 uczestników. Każdy z nich prezentował utwór wybrany spośród sześciu przygotowanych przez jurorów, mając do dyspozycji tylko kilka godzin na jego nauczenie. To właśnie stanowiło największy problem dla wielu uczestników.

W ten sposób swoją szansę zaprzepaścił Maciej Rembikowski, który - mimo mobilizowania przez Ewę Farną - był w stanie wydusić z siebie jedynie fragment refrenu "Wstaję".

"Bardzo przepraszam" - powiedział do jurorów mocno chwalony wcześniej 17-latek.

"Rzuciłeś się ze schodów głową w dół" - skomentował Wojtek Łuszczykiewicz. Rozczarowany Janusz Panasewicz nie przebierał w słowach: "Jak mogłeś to zrobić? Spierdzieliłeś to!".

Wideo Idol Polska - Odcinek 7 - Maciej Rembikowski

"Odrzucenie Maćka to najgorsza decyzja w tym programie, zawiodłam się bardzo, że nie przeszedł dalej" - to jeden z komentarzy widzów.

Występ Maćka jest jednym z najpopularniejszych klipów ze środowego odcinka - obok m.in. jego bliskiej koleżanki Karoliny Artymowicz (z Maćkiem współtworzą zespół Create), którą należy już stawiać w gronie faworytek do zwycięstwa w całym programie.

Wideo Idol Polska - Odcinek 7 - Karolina Artymowicz

"Faworyci padali jak muchy" - skomentował etap teatralny Wojtek Łuszczykiewicz.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": To jest wstyd, tego nie wolno robić Polsat

Oto 12 uczestników zakwalifikowanych do etapu klubowego:

Karolina Artymowicz (18 lat, Charbowo k. Kłecka)

Szymon Borkowski (23 lata, Toruń)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Agata Karczewska (24 lata, Warszawa)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Jowita Łasecka (19 lat, Inowrocław)

Maciej Mazur (22 lata, Krzemów k. Szczecina)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Julita Trautsolt (23 lata, Warszawa)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola)

Co wiesz o "Idolu" - sprawdź się: