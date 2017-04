"Idol": Agata Karczewska rozmontuje system?

Zobaczcie przedpremierowo fragment środowego (5 kwietnia) odcinka "Idola" - tym razem prezentujemy występ Agaty Karczewskiej.

Agata Karczewska w etapie klubowym w "Idolu" /Polsat

Przypomnijmy, że "Idol" wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Program prowadzi ponownie Maciek Rock.



Na castingach jurorzy wyłonili uczestników etapu teatralnego - w sumie zakwalifikowano prawie 120 osób. Z tej grupy zostało 30 uczestników, ale w etapie klubowym zobaczymy już tylko 12 najlepszych. W środę (5 kwietnia) poznamy ośmiu finalistów, którzy zmierzą się w odcinkach na żywo. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

"To ta w czapeczce?" - zapytał Ewę Farną, zobaczywszy Agatę Karczewską na scenie, zaskoczony Janusz Panasewicz.

A co przed występem mówiła sama Agata?

"Wydaje mi się, że w takim programie jak 'Idol' potrzebne są osoby, które jakoś troszkę rozmontują ten mainstreamowy system. I ja chciałabym być taką osobą" - podsumowała swój dotychczasowy udział w programie.



Uczestniczka wykonała przebój "Znalazłam" grupy O.N.A., na czele której stała Agnieszka Chylińska.



Oto 12 uczestników zakwalifikowanych do etapu klubowego:

Karolina Artymowicz (18 lat, Charbowo k. Kłecka)

Szymon Borkowski (23 lata, Toruń)

Mariusz Dyba (28 lat, Orneta)

Patrycja Jewsienia (21 lat, Malbork)

Adam Kalinowski (22 lata, Łomża)

Agata Karczewska (24 lata, Warszawa)

Jakub Krystyan 23 lata, Bestwina)

Jowita Łasecka (19 lat, Inowrocław)

Maciej Mazur (22 lata, Krzemów k. Szczecina)

Adrian Szupke (27 lat, Kraków)

Julita Trautsolt (23 lata, Warszawa)

Angelika Zaworka (21 lat, Prószków k. Opola)

