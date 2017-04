- Karolina Artymowicz dała jeden ze swoich gorszych występów, ale to jest totalnie ludzkie, więc ja się tym nie przejmuję, bo jest dalej i to jest ważne - mówi Interii Ewa Farna o jednej z faworytek "Idola".

W środę (12 kwietnia) w "Idolu" rozpoczęły się odcinki na żywo. Ósemka finalistów wykonywała wybrane przez siebie piosenki.

"Wyciągnijcie kij z pupeczki i będzie dobrze" - zaapelowała do uczestników Ewa Farna.

- Powiedziałam to? Naprawdę to palnęłam - to jest straszne, te lajfy... Widać było, że jest stres, że to dla uczestników jest inne doświadczenie. To jest ten moment, kiedy jesteś przygotowany i powinieneś dać z siebie wszystko, a nie spinać się, bo to nigdy nie pomaga - mówi jurorka w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Farna w "Idolu": Naprawdę to palnęłam? TV Interia

Sporym rozczarowaniem dla niej był występ uznawanej za jedną z faworytek Karoliny Artymowicz (zaśpiewała przebój "Nieznajomy" Dawida Podsiadły). - Jest ciekawa dla nas w tym programie. Ona też czuje tę presję i może to był ten powód, dlaczego się nie udało. Czasami trzeba spaść trochę niżej, by się móc odbić wyżej - oceniła Farna.

Wideo Idol Polska - Odcinek 9 - Karolina Artymowicz - Dawid Podsiadło "Nieznajomy"

Dla Farnej pozytywnym zaskoczeniem był za to Adrian Szupke ("Born to Be Wild" Steppenwolf). - Zmiótł system. Jestem tak szczęśliwa, że on się obudził, otworzył! Pokazał takiego "zwierzaka" - cieszy się jurorka.

Wideo Idol Polska - Odcinek 9- Adrian Szupke - Steppen Wolf "Born To Be Wild"

W "Idolu" teraz co tydzień będzie odpadać jeden uczestnik - do dogrywki staje dwójka z najmniejszą liczbą głosów telewidzów. Wówczas ostateczną decyzję podejmują już jurorzy. Zwycięzca programu zdobędzie 250 tys. zł i kontrakt płytowy.

